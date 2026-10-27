Сплатити за складання іспитів на права тепер можна онлайн: деталі

В Україні з 27 жовтня можна онлайн оплачувати ще три послуги сервісних центрів МВС. Раніше через цю систему можна було сплатити лише за реєстраційні дії з транспортними засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

За які послуги можна заплатити онлайн

У системі "Платіжний хаб" відтепер доступна оплата за:

складання теоретичного іспиту;

складання практичного іспиту;

видачу посвідчення водія.

Система дає змогу сформувати платіж під час оформлення послуги в адміністратора сервісного центру. Вона автоматично визначає необхідні реквізити, перелік платежів і підраховує загальну суму відповідно до обраної послуги.

Після цього клієнт отримує персональний QR-код, який можна відсканувати смартфоном і оплатити послугу через мобільний застосунок банку. Також можна скористатися іншими електронними платіжними сервісами або сплатити рахунок у касі банку.

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Як працює "Платіжний хаб"

Система дає змогу скоротити час обслуговування, оскільки відвідувачам більше не потрібно окремо оплачувати рахунки в банківській установі чи терміналі, а потім повторно чекати на виклик до адміністратора.

Після оплати підтвердження транзакції автоматично відображається в базі сервісного центру. Тому паперову квитанцію друкувати та надавати адміністратору не потрібно.

За даними Головного сервісного центру МВС, станом на 20 жовтня 2026 року через "Платіжний хаб" опрацювали понад 440 тисяч запитів. Загальна сума платежів сягнула майже 360 мільйонів гривень.