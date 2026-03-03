ua en ru
Главная » Жизнь » Образование

Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правила

Вторник 03 марта 2026 07:30
Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правила Регистрация на НМТ стартует уже с 5 марта (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Регистрация для участия в основной сессии НМТ-2026 начнется 5 марта. Поэтому уже сейчас поступающим важно знать все, что касается ключевых дат и правил проведения вступительного испытания.

Подробнее о том, как именно будет происходить национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2026 году и как не пропустить его ключевые этапы, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Искусственный интеллект на НМТ? "Допустят" ли его к созданию тестов и проверке знаний

Главное:

  • Старт регистрации: создание персональных кабинетов участников НМТ начинается уже с 5 марта.
  • Цифровизация: зарегистрироваться на участие в тестировании можно онлайн.
  • География: сдать НМТ-2026 можно не только в Украине, но и за границей.
  • Формула экзамена: поступающие будут сдавать три обязательных предмета и один на выбор.
  • Тайминг: все четыре предметных теста будут проходить в один день в два этапа.
  • Ключевые сроки: основная сессия тестирования начнется в мае, дополнительная - в июле.
  • Помощь онлайн: будущих абитуриентов приглашают на специальный прямой эфир от УЦОКО (прислать свои вопросы нужно заранее).

Как будет проходить НМТ-2026

Ранее в пресс-службе Министерства образования и науки Украины напомнили, что в 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет проходить:

  • как в Украине;
  • так и за ее пределами (во временных экзаменационных центрах за границей).

Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правилаВременные экзаменационные центры за границей по состоянию на 2 марта 2026 года (инфографика: facebook.com/zno.ukr.center)

Регистрация будет проходить в онлайн-формате - с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Персональный кабинет можно будет создать:

  • либо автоматически через приложение "Дія";
  • либо путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

НМТ будет состоять из четырех тестов:

  • три из них - обязательные (украинский язык, математика, история Украины);
  • четвертый - на выбор (украинская литература, один из иностранных языков - английский, немецкий, французский или испанский, биология, химия, физика и география), нужно указать при регистрации для участия в НМТ.

Модель проведения НМТ предусматривает, что все четыре предметных теста будут проходить в один день в два этапа:

  • первый этап (120 минут) - выполнение заданий по украинскому языку и математике;
  • второй этап (120 минут) - выполнение заданий по истории Украины и учебному предмету на выбор.

Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания (ВНО) по учебным предметам:

  • тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии и географии будут содержать по 30 заданий;
  • по химии - 24 задания;
  • по математике и физике - 22 задания;
  • по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому) - 32 задания.

Ключевые даты основной сессии НМТ-2026

В рамках основной сессии национального мультипредметного теста важно помнить о таких ключевых датах:

  • с 5 марта по 2 апреля (05.03 - 02.04) - регистрация на НМТ;
  • до 7 апреля (07.04) - внесение изменений в персональном кабинете (при необходимости);
  • с 20 мая по 25 июня (20.05 - 26.06) - прохождение тестирования;
  • до 3 июля (03.07) - получение результатов.

Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правилаКлючевые даты основной сессии НМТ (инфографика: facebook.com/UAMON)

"Приглашение на тестирование участники основных сессий получат не позднее, чем за 10 календарных дней до начала", - уточнили в МОН.

Ключевые даты дополнительной сессии НМТ-2026

Принять участие в дополнительной сессии НМТ имеют возможность:

  • лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации;
  • лица, которым в основной период было отказано в регистрации.

В рамках дополнительной сессии НМТ важно помнить о таких ключевых датах:

  • с 11 до 16 мая (11.05 - 16.05) - регистрация на НМТ;
  • до 21 мая (21.05) - внесение изменений в персональный кабинет (при необходимости);
  • с 17 по 24 июля (17.07 - 24.07) - прохождение тестирования;
  • до 29 июля (29.07) - получение результатов.

Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правилаКлючевые даты дополнительной сессии НМТ (инфографика: facebook.com/UAMON)

В МОН отметили, что участники дополнительных сессий получат приглашение на тестирование не позднее чем за 3 календарных дня до начала.

"Планируйте заранее, проверяйте персональный кабинет и сохраняйте это сообщение, чтобы все ключевые этапы НМТ-2026 были под рукой", - подытожили в министерстве.

Как получить ответы на вопросы насчет НМТ

Недавно в пресс-службе УЦОКО напомнили, что регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте начнется уже через несколько дней - 5 марта.

"В этот период у поступающих и абитуриентов традиционно возникает много вопросов как насчет регистрации для участия в НМТ, так и об особенностях его проведения", - отметили специалисты.

Сообщается, что получить все разъяснения можно будет во время прямого эфира "НМТ-2026: вы спрашиваете - мы отвечаем" на YouTube-канале УЦОКО, который состоится 4 марта в 15:00.

Уточняется, что до 11:00 4 марта все желающие могут задать вопросы спикерам:

  • директору Украинского центра оценивания качества образования Татьяне Вакуленко;
  • ее заместителям Валерию Бойко и Наталье Юр.

Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правилаФрагмент онлайн-формы для вопросов (скриншот: testportal.gov.ua/docs.google.com)

Именно они расскажут:

  • как будет происходить регистрация на вступительное испытание;
  • каких типичных ошибок следует избегать во время нее;
  • какими будут содержание и структура предметных тестов НМТ в 2026 году;
  • на что стоит обращать внимание, готовясь к экзамену;
  • что известно о составляющих НМТ, подготовке к тестированию и особенностях его организации.

"Этот вебинар начнет ряд выпусков "НМТ-2026: вы спрашиваете - мы отвечаем" от команды Украинского центра оценивания качества образования. До встречи в прямом эфире", - подытожили в УЦОКО.

Напомним, ранее мы рассказывали о поступлении без НМТ - кто из абитуриентов имеет право не сдавать тест в 2026 году.

Кроме того, мы объясняли, что делать, если выключили свет во время НМТ - как абитуриенту получить второй шанс.

Читайте также о 4 причинах, по которым в регистрации на НМТ могут отказать.

