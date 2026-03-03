Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правила
Регистрация для участия в основной сессии НМТ-2026 начнется 5 марта. Поэтому уже сейчас поступающим важно знать все, что касается ключевых дат и правил проведения вступительного испытания.
Подробнее о том, как именно будет происходить национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2026 году и как не пропустить его ключевые этапы, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Старт регистрации: создание персональных кабинетов участников НМТ начинается уже с 5 марта.
- Цифровизация: зарегистрироваться на участие в тестировании можно онлайн.
- География: сдать НМТ-2026 можно не только в Украине, но и за границей.
- Формула экзамена: поступающие будут сдавать три обязательных предмета и один на выбор.
- Тайминг: все четыре предметных теста будут проходить в один день в два этапа.
- Ключевые сроки: основная сессия тестирования начнется в мае, дополнительная - в июле.
- Помощь онлайн: будущих абитуриентов приглашают на специальный прямой эфир от УЦОКО (прислать свои вопросы нужно заранее).
Как будет проходить НМТ-2026
Ранее в пресс-службе Министерства образования и науки Украины напомнили, что в 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет проходить:
- как в Украине;
- так и за ее пределами (во временных экзаменационных центрах за границей).
Временные экзаменационные центры за границей по состоянию на 2 марта 2026 года (инфографика: facebook.com/zno.ukr.center)
Регистрация будет проходить в онлайн-формате - с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Персональный кабинет можно будет создать:
- либо автоматически через приложение "Дія";
- либо путем заполнения формы в регистрационном сервисе.
НМТ будет состоять из четырех тестов:
- три из них - обязательные (украинский язык, математика, история Украины);
- четвертый - на выбор (украинская литература, один из иностранных языков - английский, немецкий, французский или испанский, биология, химия, физика и география), нужно указать при регистрации для участия в НМТ.
Модель проведения НМТ предусматривает, что все четыре предметных теста будут проходить в один день в два этапа:
- первый этап (120 минут) - выполнение заданий по украинскому языку и математике;
- второй этап (120 минут) - выполнение заданий по истории Украины и учебному предмету на выбор.
Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания (ВНО) по учебным предметам:
- тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии и географии будут содержать по 30 заданий;
- по химии - 24 задания;
- по математике и физике - 22 задания;
- по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому) - 32 задания.
Ключевые даты основной сессии НМТ-2026
В рамках основной сессии национального мультипредметного теста важно помнить о таких ключевых датах:
- с 5 марта по 2 апреля (05.03 - 02.04) - регистрация на НМТ;
- до 7 апреля (07.04) - внесение изменений в персональном кабинете (при необходимости);
- с 20 мая по 25 июня (20.05 - 26.06) - прохождение тестирования;
- до 3 июля (03.07) - получение результатов.
Ключевые даты основной сессии НМТ (инфографика: facebook.com/UAMON)
"Приглашение на тестирование участники основных сессий получат не позднее, чем за 10 календарных дней до начала", - уточнили в МОН.
Ключевые даты дополнительной сессии НМТ-2026
Принять участие в дополнительной сессии НМТ имеют возможность:
- лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации;
- лица, которым в основной период было отказано в регистрации.
В рамках дополнительной сессии НМТ важно помнить о таких ключевых датах:
- с 11 до 16 мая (11.05 - 16.05) - регистрация на НМТ;
- до 21 мая (21.05) - внесение изменений в персональный кабинет (при необходимости);
- с 17 по 24 июля (17.07 - 24.07) - прохождение тестирования;
- до 29 июля (29.07) - получение результатов.
Ключевые даты дополнительной сессии НМТ (инфографика: facebook.com/UAMON)
В МОН отметили, что участники дополнительных сессий получат приглашение на тестирование не позднее чем за 3 календарных дня до начала.
"Планируйте заранее, проверяйте персональный кабинет и сохраняйте это сообщение, чтобы все ключевые этапы НМТ-2026 были под рукой", - подытожили в министерстве.
Как получить ответы на вопросы насчет НМТ
Недавно в пресс-службе УЦОКО напомнили, что регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте начнется уже через несколько дней - 5 марта.
"В этот период у поступающих и абитуриентов традиционно возникает много вопросов как насчет регистрации для участия в НМТ, так и об особенностях его проведения", - отметили специалисты.
Сообщается, что получить все разъяснения можно будет во время прямого эфира "НМТ-2026: вы спрашиваете - мы отвечаем" на YouTube-канале УЦОКО, который состоится 4 марта в 15:00.
Уточняется, что до 11:00 4 марта все желающие могут задать вопросы спикерам:
- директору Украинского центра оценивания качества образования Татьяне Вакуленко;
- ее заместителям Валерию Бойко и Наталье Юр.
Фрагмент онлайн-формы для вопросов (скриншот: testportal.gov.ua/docs.google.com)
Именно они расскажут:
- как будет происходить регистрация на вступительное испытание;
- каких типичных ошибок следует избегать во время нее;
- какими будут содержание и структура предметных тестов НМТ в 2026 году;
- на что стоит обращать внимание, готовясь к экзамену;
- что известно о составляющих НМТ, подготовке к тестированию и особенностях его организации.
"Этот вебинар начнет ряд выпусков "НМТ-2026: вы спрашиваете - мы отвечаем" от команды Украинского центра оценивания качества образования. До встречи в прямом эфире", - подытожили в УЦОКО.
