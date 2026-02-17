Вимкнули світло під час НМТ: як вступнику отримати другий шанс і не проґавити дедлайн

Абітурієнти, які не зможуть завершити тестування через форс-мажорні обставини, матимуть шанс на перескладання під час додаткових сесій. Для цього необхідно дотриматися чітких термінів подання заяви.

Причини для перескладання: Довготривалі повітряні тривоги (понад 2,5 години), відключення світла або інші надзвичайні ситуації.

Довготривалі повітряні тривоги (понад 2,5 години), відключення світла або інші надзвичайні ситуації. Термін подання заяви: Учасник має лише 3 робочі дні після дати своєї сесії, щоб звернутися до регіонального центру.

Учасник має лише після дати своєї сесії, щоб звернутися до регіонального центру. Умова допуску: Результати основної сесії мають бути офіційно анульовані за клопотанням апеляційної комісії.

Алгоритм дій: як потрапити на додаткову сесію

Якщо тестування було перервано і ви не встигли завершити роботу, процедура допуску до додаткових сесій складається з таких кроків:

Подання заяви: Протягом трьох днів після дати іспиту (вказаної у запрошенні) необхідно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Протягом трьох днів після дати іспиту (вказаної у запрошенні) необхідно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Перевірка документів: Регламентна комісія ухвалює рішення на підставі записів у документах Тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ). Це підтверджує, що іспит перервали саме через об'єктивні обставини.

Регламентна комісія ухвалює рішення на підставі записів у документах Тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ). Це підтверджує, що іспит перервали саме через об'єктивні обставини. Анулювання результату: Учасника допускають до додаткової сесії лише після того, як апеляційна комісія при УЦОЯО задовольнить клопотання про анулювання попереднього результату за основну сесію.

Що вважається форс-мажором

За словами очільниці УЦОЯО Тетяни Вакуленко, основними причинами для надання можливості перескласти НМТ є безпекові фактори.

Зокрема, якщо сумарний час перебування в укритті під час іспиту перевищує 2 години 30 хвилин, проведення тестування в цей день припиняється, а вступникам рекомендують реєструватися на додаткову сесію.

"Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти ухвалює на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ", - пояснила Вакуленко.