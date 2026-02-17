ua en ru
Вимкнули світло під час НМТ: як вступнику отримати другий шанс і не проґавити дедлайн

Вівторок 17 лютого 2026 15:50
UA EN RU
Вимкнули світло під час НМТ: як вступнику отримати другий шанс і не проґавити дедлайн В УЦОЯО розповіли про НМТ під час блекаутів та тривог (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Абітурієнти, які не зможуть завершити тестування через форс-мажорні обставини, матимуть шанс на перескладання під час додаткових сесій. Для цього необхідно дотриматися чітких термінів подання заяви.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіторію".

Головне:

  • Причини для перескладання: Довготривалі повітряні тривоги (понад 2,5 години), відключення світла або інші надзвичайні ситуації.
  • Термін подання заяви: Учасник має лише 3 робочі дні після дати своєї сесії, щоб звернутися до регіонального центру.
  • Умова допуску: Результати основної сесії мають бути офіційно анульовані за клопотанням апеляційної комісії.

Алгоритм дій: як потрапити на додаткову сесію

Якщо тестування було перервано і ви не встигли завершити роботу, процедура допуску до додаткових сесій складається з таких кроків:

  • Подання заяви: Протягом трьох днів після дати іспиту (вказаної у запрошенні) необхідно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
  • Перевірка документів: Регламентна комісія ухвалює рішення на підставі записів у документах Тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ). Це підтверджує, що іспит перервали саме через об'єктивні обставини.
  • Анулювання результату: Учасника допускають до додаткової сесії лише після того, як апеляційна комісія при УЦОЯО задовольнить клопотання про анулювання попереднього результату за основну сесію.

Що вважається форс-мажором

За словами очільниці УЦОЯО Тетяни Вакуленко, основними причинами для надання можливості перескласти НМТ є безпекові фактори.

Зокрема, якщо сумарний час перебування в укритті під час іспиту перевищує 2 години 30 хвилин, проведення тестування в цей день припиняється, а вступникам рекомендують реєструватися на додаткову сесію.

"Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти ухвалює на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ", - пояснила Вакуленко.

Читайте також про те, що реєстрація на НМТ-2026 розпочнеться 5 березня, цьогоріч знову буде два періоди подачі заявок. Тестування також проходитиме у два етапи - під час основної сесії з 20 травня по 25 червня та додаткової - з 17 по 24 липня.

Раніше ми писали про те, що ключовою умовою для успішної подачі заявки на НМТ 2026 є наявність документа, що посвідчує особу. Абітурієнтам, які ще не мають паспорта, радять оформити його до початку реєстрації.

Освіта в Україні Блекаут УЦОКО НМТ
