Вимкнули світло під час НМТ: як вступнику отримати другий шанс і не проґавити дедлайн
Абітурієнти, які не зможуть завершити тестування через форс-мажорні обставини, матимуть шанс на перескладання під час додаткових сесій. Для цього необхідно дотриматися чітких термінів подання заяви.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіторію".
Читайте також: Вступ без НМТ: хто з абітурієнтів має право не складати тест у 2026 році
Головне:
- Причини для перескладання: Довготривалі повітряні тривоги (понад 2,5 години), відключення світла або інші надзвичайні ситуації.
- Термін подання заяви: Учасник має лише 3 робочі дні після дати своєї сесії, щоб звернутися до регіонального центру.
- Умова допуску: Результати основної сесії мають бути офіційно анульовані за клопотанням апеляційної комісії.
Алгоритм дій: як потрапити на додаткову сесію
Якщо тестування було перервано і ви не встигли завершити роботу, процедура допуску до додаткових сесій складається з таких кроків:
- Подання заяви: Протягом трьох днів після дати іспиту (вказаної у запрошенні) необхідно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
- Перевірка документів: Регламентна комісія ухвалює рішення на підставі записів у документах Тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ). Це підтверджує, що іспит перервали саме через об'єктивні обставини.
- Анулювання результату: Учасника допускають до додаткової сесії лише після того, як апеляційна комісія при УЦОЯО задовольнить клопотання про анулювання попереднього результату за основну сесію.
Що вважається форс-мажором
За словами очільниці УЦОЯО Тетяни Вакуленко, основними причинами для надання можливості перескласти НМТ є безпекові фактори.
Зокрема, якщо сумарний час перебування в укритті під час іспиту перевищує 2 години 30 хвилин, проведення тестування в цей день припиняється, а вступникам рекомендують реєструватися на додаткову сесію.
"Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти ухвалює на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ", - пояснила Вакуленко.
Читайте також про те, що реєстрація на НМТ-2026 розпочнеться 5 березня, цьогоріч знову буде два періоди подачі заявок. Тестування також проходитиме у два етапи - під час основної сесії з 20 травня по 25 червня та додаткової - з 17 по 24 липня.
Раніше ми писали про те, що ключовою умовою для успішної подачі заявки на НМТ 2026 є наявність документа, що посвідчує особу. Абітурієнтам, які ще не мають паспорта, радять оформити його до початку реєстрації.