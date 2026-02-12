Вступ без НМТ: хто з абітурієнтів має право не складати тест у 2026 році
Для більшості одинадцятикласників національне мультипредметне тестування (НМТ) є обов'язковим етапом для вступу до університетів. Однак є випадки, коли абітурієнти можуть стати студентами без результатів тестування, використовуючи альтернативні шляхи зарахування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.
Коледжі, профтехи та навчання за кордоном
Перш за все, складати НМТ не обов'язково тим, хто не планує вступати до університету на бакалаврат. Якщо випускник обирає професійно-технічну або фахову передвищу освіту (коледжі), зарахування відбувається на основі конкурсу шкільних свідоцтв або внутрішніх співбесід. Також тест не потрібен для отримання самого атестата - шкільне свідоцтво видають на основі річних оцінок.
Аналогічна ситуація із навчанням за кордоном. Більшість іноземних університетів не вимагають результатів українського тестування, хоча деякі заклади в Польщі чи Німеччині можуть брати їх до уваги. Вступникам радять перевіряти умови конкретного вишу заздалегідь.
Друга вища освіта та пільгові категорії
Якщо вступник уже має диплом бакалавра або магістра і планує здобути другу вищу освіту на контракті, НМТ йому не потрібен. У такому випадку абітурієнт лише успішно складає фаховий іспит безпосередньо в обраному закладі.
Для вступу на бюджет або контракт на першу вищу освіту замість НМТ можна пройти індивідуальну співбесіду у самому університеті, якщо ви належите до пільгових категорій:
- особи з інвалідністю (І та ІІ групи) або з захворюваннями, що унеможливлюють участь у масових тестах;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- ветерани війни, учасники бойових дій та особи, які перебували в полоні;
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають право на прийом на навчання без екзаменів, або учасники Революції Гідності;
- мешканці тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій.
Як проходять співбесіди замість тестів
Співбесіди з предметів проводяться за програмами ЗНО, а вимоги до них затверджуються приймальними комісіями вишів. Університети зобов'язані оприлюднити критерії оцінювання на своїх сайтах, щоб вступники могли підготуватися до випробувань заздалегідь.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки затвердило дати проведення НМТ у 2026 році. Основна сесія триватиме з 20 травня до 25 червня, додаткова - з 17 до 24 липня.
Реєстрація на НМТ в Україні триватиме з 5 березня до 2 квітня. Обов’язковою умовою є наявність документа, що посвідчує особу - ID-картки або паспорта, також можна використати закордонний паспорт чи водійське посвідчення.