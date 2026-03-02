НМТ-2026: 4 причини, через які вам відмовлять у реєстрації

Вже з 5 березня учні по всій Україні почнуть реєструватися на Національний мультипредметний тест (НМТ). Однак це важливо зробити правильно, інакше у реєстрації може бути відмова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Вступ Інфо".

Наразі існує кілька причин, чому можуть відмовити у реєстрації на НМТ. Зокрема, так може статися, якщо під час створення персонального кабінету вступник:

вказав недостовірну інформацію;

не завантажив усі необхідні документи;

подав копії документів, що не відповідають вимогам законодавства.

Ще однією підставою для відмови є неможливість забезпечити особливі (спеціальні) умови, зазначені у медичному висновку.

"Офіційна відмова в такому випадку дає можливість вступнику з особливими освітніми потребами складати вступний іспит безпосередньо в закладі освіти, куди він планує вступати", - пояснює Telegram-канал.

Там додали, що якщо все ж сталася відмова в реєстрації, тоді у кабінеті вступника буде розміщено відповідне повідомлення із зазначенням причини.