ua en ru
Пт, 20 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Штучний інтелект на НМТ? Чи "допустять" його до створення тестів і перевірки знань

П'ятниця 20 лютого 2026 07:30
UA EN RU
Штучний інтелект на НМТ? Чи "допустять" його до створення тестів і перевірки знань Роль штучного інтелекту у повсякденному житті українців зростає (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Питання щодо "допуску" штучного інтелекту до НМТ стають дедалі популярнішими, тож в УЦОЯО розповіли, чи зміниться щось для учасників випробування найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко в інтерв'ю "Освіторії".

Читайте також: Вступ без НМТ: хто з абітурієнтів має право не складати тест у 2026 році

Чи "допустять" ШІ до створення тестів

Вакуленко розповіла, що штучний інтелект (ШІ):

  • не використовується для розроблення завдань національного мультипредметного тесту (НМТ) сьогодні;
  • не планується до використання для цього найближчим часом.

"Відповідальність за кожне тестове завдання несуть конкретні люди, які знають зміст і способи викладання тих чи тих дисциплін в українських школах", - наголосила експерт.

Вона уточнила, що в УЦОЯО при цьому:

  • апробують тестові завдання;
  • уважно аналізують їхні характеристики;
  • уживають заходів для недопущення використання неякісних завдань.

Як можуть використовувати ШІ в майбутньому

У майбутньому, за словами Вакуленко, заплановано долучити штучний інтелект "для додаткової перевірки розгорнутих відповідей вступників на тестові завдання".

"Коли повернемося до більш класичного варіанта тестування, тобто до моделі з відкритими відповідями", - пояснила спеціаліст.

Вона додала, що саме тоді можна буде (принаймні на рівні експерименту), "використати ШІ як третього екзаменатора".

"Щоб перевірити адекватність такого оцінювання", - додала очільниця УЦОЯО.

Чому схитрувати на НМТ стає складніше

Насамкінець Вакуленко нагадала, що в попередні роки (2022-2023) в межах НМТ траплялись випадки:

  • витікання відомостей про зміст тестів;
  • недоброчесної поведінки його учасників.

Через це УЦОЯО (починаючи з 2022 року) поступово розробляє та впроваджує процедури, "покликані забезпечити, з одного боку, збереження тестових матеріалів, з іншого - рівність усіх учасників вступних випробувань".

Серед таких заходів, зокрема:

  • проведення поверхневої перевірки металошукачами - щоб не допускати в аудиторії тестування учасників із технічними засобами (як-от мобільні телефони);
  • блокування доступу до зовнішньої мережі інтернет - шляхом активації на комп'ютерах учасників CEB-браузера;
  • здійснення зовнішнього відеонагляду й відеоспостереження - за перебігом процедури тестування в аудиторіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про штучний інтелект у вищій освіті (ринок, тенденції та перспективи).

Крім того, ми пояснювали, як зареєструватись на НМТ-2026 та які документи для цього потрібно підготувати.

Читайте також про ринок праці в епоху штучного інтелекту - хто з українців може залишитися без роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЦОКО Вступна кампанія Штучний інтелект НМТ Освіта в Україні Виші Випускники Університети
Новини
Шанси Путіна на перемогу в Україні скорочуються, - The Economist
Шанси Путіна на перемогу в Україні скорочуються, - The Economist
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"