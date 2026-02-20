Штучний інтелект на НМТ? Чи "допустять" його до створення тестів і перевірки знань

Питання щодо "допуску" штучного інтелекту до НМТ стають дедалі популярнішими, тож в УЦОЯО розповіли, чи зміниться щось для учасників випробування найближчим часом.

Читайте також : Вступ без НМТ: хто з абітурієнтів має право не складати тест у 2026 році

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко в інтерв'ю "Освіторії".

Чи "допустять" ШІ до створення тестів

Вакуленко розповіла, що штучний інтелект (ШІ):

не використовується для розроблення завдань національного мультипредметного тесту (НМТ) сьогодні;

не планується до використання для цього найближчим часом.

"Відповідальність за кожне тестове завдання несуть конкретні люди, які знають зміст і способи викладання тих чи тих дисциплін в українських школах", - наголосила експерт.

Вона уточнила, що в УЦОЯО при цьому:

апробують тестові завдання;

уважно аналізують їхні характеристики;

уживають заходів для недопущення використання неякісних завдань.

Як можуть використовувати ШІ в майбутньому

У майбутньому, за словами Вакуленко, заплановано долучити штучний інтелект "для додаткової перевірки розгорнутих відповідей вступників на тестові завдання".

"Коли повернемося до більш класичного варіанта тестування, тобто до моделі з відкритими відповідями", - пояснила спеціаліст.

Вона додала, що саме тоді можна буде (принаймні на рівні експерименту), "використати ШІ як третього екзаменатора".

"Щоб перевірити адекватність такого оцінювання", - додала очільниця УЦОЯО.

Чому схитрувати на НМТ стає складніше

Насамкінець Вакуленко нагадала, що в попередні роки (2022-2023) в межах НМТ траплялись випадки:

витікання відомостей про зміст тестів;

недоброчесної поведінки його учасників.

Через це УЦОЯО (починаючи з 2022 року) поступово розробляє та впроваджує процедури, "покликані забезпечити, з одного боку, збереження тестових матеріалів, з іншого - рівність усіх учасників вступних випробувань".

Серед таких заходів, зокрема: