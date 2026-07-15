Як і скільки заяв подавати абітурієнтам, щоб не "пролетіти" зі вступом: пояснення МОН

Зовсім скоро абітурієнти, які планують вступити на бакалаврат, почнуть подавати відповідні заяви. Тож кожному вже зараз важливо розуміти, як зробити це найбільш ефективно та з урахуванням всіх чинних правил.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Головне: Терміни : основна сесія подання заяв для вступу на бакалаврат триває з неділі, 19 липня, до 18:00 суботи, 1 серпня.

: основна сесія подання заяв для вступу на бакалаврат триває з неділі, 19 липня, до 18:00 суботи, 1 серпня. Ліміти : абітурієнт може подати до 10 заяв загалом (на бюджет - максимум 5), всі їх дозволено спрямувати навіть в один навчальний заклад.

: абітурієнт може подати до 10 заяв загалом (на бюджет - максимум 5), всі їх дозволено спрямувати навіть в один навчальний заклад. Пріоритети : кожній заяві присвоюється пріоритетність (1 - найвища), змінити її після подання - неможливо, отримання рекомендації за вищим пріоритетом - автоматично блокує нижчі.

: кожній заяві присвоюється пріоритетність (1 - найвища), змінити її після подання - неможливо, отримання рекомендації за вищим пріоритетом - автоматично блокує нижчі. Бюджет і контракт : "автоматичного" перенесення заяви з бюджету на контракт немає - для цього потрібно подавати дві окремі заяви на одну й ту саму пропозицію.

: "автоматичного" перенесення заяви з бюджету на контракт немає - для цього потрібно подавати дві окремі заяви на одну й ту саму пропозицію. Додатковий набір: осіння сесія проводиться виключно на контракт, а загальний ліміт у 10 заяв - єдиний для всієї вступної кампанії (і основної, і додаткової сесій).

В який період подаються заяви на бакалаврат

У МОН нагадали, що основна сесія реєстрації заяв для вступу на бакалаврат на основі ПЗСО/НРК5 запланована на період:

з неділі, 19 липня;

до 18:00 суботи, 1 серпня.

Варто зазначити, що ПЗСО - це повна загальна середня освіта (атестат про закінчення 11 класів).

Тим часом НРК5 - це п'ятий рівень Національної рамки кваліфікацій.

Тобто здобутий раніше диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра, який дозволяє вступати до університету.

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Скільки заяв можна подати на бюджет і контракт

Впродовж усієї вступної кампанії 2026 року, абітурієнти можуть подати в сукупності до 10 заяв - за всіма джерелами фінансування та основами вступу.

Із них на місця державного або регіонального замовлення (тобто на бюджет) - можна подати до 5 заяв.

Отже, в цілому цьогорічним вступникам на бакалаврат можна подати (якщо вони хочуть спробувати потрапити на безкоштовне навчання):

до 5 заяв на бюджет;

до 5 заяв на контракт.

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Скільки заяв можна подати в один навчальний заклад

У Міністерстві освіти й науки повідомили, що розподіл заяв на вступ між закладами не обмежується.

Тобто всі 10 заяв можуть бути подані до одного закладу освіти (за бажанням вступника).

При цьому кожній заяві присвоюється відповідна пріоритетність (де 1 - найвища).

У МОН уточнили також, що після подання пріоритетність заяви "не може бути змінена".

Чи можуть "посунути" заяву з бюджету на контракт

У декого зі вступників виникає питання, чи можуть їм запропонувати контракт "автоматично" - якщо заяву було подано на бюджет, але потрапити туди не вдалося.

Згідно з інформацією МОН, такого в межах поточної вступної кампанії бути не може.

"Автоматично - не запропонують. Джерело фінансування зазначається в кожній заяві, і заява бере участь в адресному розміщенні саме за вказаним джерелом", - пояснили абітурієнтам.

Таким чином для вступу на ту саму пропозицію і на бюджет, і на контракт - потрібні дві окремі заяви.

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Як розставити пріоритети між бюджетом і контрактом

Українцям розповіли, що алгоритм адресного розміщення рекомендує вступника за заявою з найвищою пріоритетністю з-поміж тих, за якими він проходить за конкурсним балом.

Тому стратегія абітурієнта має залежати від його мети.

"Якщо пріоритетом є бюджет будь-де, першими пріоритетами йдуть до 5 бюджетних заяв, далі - контрактні", - пояснили в МОН.

Якщо ж пріоритетом майбутнього студента є конкретний навчальний заклад, доцільно чергувати заяви (1 - бюджет, 2 - контракт тієї самої пропозиції).

"Важливо не ставити "небажаний" бюджет вище бажаного контракту: отримана рекомендація за вищим пріоритетом блокує нижчі", - додали у міністерстві.

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Чи варто "залишати пріоритети" на додатковий набір

Ще два важливі питання, які можуть виникати в абітурієнтів:

чи варто "залишати пріоритети" на додатковий набір у вересні;

чи можна подаватись восени "додатково" - якщо всі 10 заяв використано в основну сесію.

Виходячи з цього в МОН нагадали, що заяви на місця державного (регіонального) замовлення, тобто на бюджет, приймаються лише в основну сесію.

Отже, "зекономити" бюджетні пріоритети на осінь - неможливо в принципі.

Уточнюється, що додаткові сесії (заклади можуть передбачити одну або дві, перша - не раніше 1 вересня, зарахування - не пізніше 15 жовтня) проводяться суто на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, тобто на контракт.

Повідомляється також, що загальний ліміт у 10 заяв діє на всю вступну кампанію.

"Тому якщо всі 10 використано в основну сесію, подати нову заяву в додаткову сесію насправді не буде можливості (з урахуванням того, що скасування заяви зі статусом "Зареєстровано у закладі освіти" не поновлює право на нову заяву)", - розповіли у МОН.

Виходячи з цього, "резервувати 1-2 заяви має сенс лише тим, хто реально розглядає осінній вступ на контракт".