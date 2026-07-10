Пільговий вступ-2026: що змінилося для абітурієнтів з ТОТ

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій відтепер можуть скористатися спеціальними умовами вступу незалежно від того, коли виїхали з цих територій. У Міністерстві освіти і науки пояснили, що зміни стосуються вступу за квотою-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України .

Головне: Скасування обмежень. Для вступників з ТОТ та зон бойових дій скасували вимогу щодо обов'язкової дати виїзду.

Для вступників з ТОТ та зон бойових дій скасували вимогу щодо обов'язкової дати виїзду. Суть квоти-2. Абітурієнти з небезпечних регіонів конкурують в окремому конкурсі, що суттєво підвищує їхні шанси на вступ.

Абітурієнти з небезпечних регіонів конкурують в окремому конкурсі, що суттєво підвищує їхні шанси на вступ. Формат іспитів. Ті, хто виїхав до 1 жовтня 2025 року, вступають за НМТ. Абітурієнти, які виїхали пізніше або досі перебувають в окупації, можуть обрати співбесіду замість НМТ.

Ті, хто виїхав до 1 жовтня 2025 року, вступають за НМТ. Абітурієнти, які виїхали пізніше або досі перебувають в окупації, можуть обрати співбесіду замість НМТ. Перший крок. Перед поданням заяв необхідно особисто або дистанційно звернутися до приймальної комісії будь-якого вишу, щоб зареєструвати право на пільгу в базі ЄДЕБО.

Перед поданням заяв необхідно особисто або дистанційно звернутися до приймальної комісії будь-якого вишу, щоб зареєструвати право на пільгу в базі ЄДЕБО. Терміни кампанії. Прийом заяв на бакалаврат та медичну магістратуру через електронні кабінети розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня.

Яке обмеження скасували

У МОН нагадали, що цьогоріч для вступників із тимчасово окупованих територій (ТОТ) та територій активних бойових дій скасували вимогу щодо дати переміщення.

Раніше скористатися вступом за квотою-2 могли лише ті абітурієнти, які виїхали після 1 жовтня року, що передував вступній кампанії. Тепер це обмеження більше не діє.

Що таке квота-2

Квота-2 - це окремо зарезервовані бюджетні місця для вступників, місце проживання яких зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованих територіях чи територіях активних бойових дій.

Такі абітурієнти беруть участь в окремому конкурсі на бюджетні місця, а не конкурують із загальним потоком вступників, що підвищує їхні шанси на вступ.

Як відбуватиметься вступ

У міністерстві пояснили, що порядок вступу залежить від того, де зараз перебуває абітурієнт.

Якщо вступник виїхав із ТОТ або території активних бойових дій до 1 жовтня 2025 року, він вступає за результатами НМТ, але бере участь у конкурсі в межах квоти-2.

Якщо ж абітурієнт досі перебуває на ТОТ чи території активних бойових дій або перемістився після 1 жовтня 2025 року, він може самостійно обрати спосіб вступу: використати результати НМТ або пройти співбесіди з предметів НМТ в обраному закладі вищої освіти.

Що потрібно зробити перед поданням заяв

Перед поданням першої заяви вступникам необхідно звернутися до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти, щоб зареєструвати право на спеціальні умови вступу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Після цього можна користуватися електронним кабінетом вступника, через який реєструються на творчі конкурси та співбесіди, подають заяви, відстежують їхній статус і підтверджують вибір місця навчання після отримання рекомендації до зарахування.

У МОН нагадали, що подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру розпочнеться 19 липня та триватиме до 18:00 1 серпня.