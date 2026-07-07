Шанси на бюджет зростуть: в Україні оновили правила вступу до вишів

В Україні затвердили зміни до Порядку прийому до закладів вищої освіти. Оновлення передбачають нові правила для вступників із прифронтових територій, умов складання вступних випробувань та розподілу бюджетних місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Головне: Нові коефіцієнти: МОН оновило регіональні коефіцієнти для підтримки університетів у восьми областях.

МОН оновило регіональні коефіцієнти для підтримки університетів у восьми областях. Іспити в онлайн-форматі: Розширено перелік категорій для дистанційного складання творчих конкурсів та іспитів.

Розширено перелік категорій для дистанційного складання творчих конкурсів та іспитів. Пільги для ТОТ: Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій скасували жорстку вимогу щодо конкретної дати переміщення для вступу за квотою-2.

Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій скасували жорстку вимогу щодо конкретної дати переміщення для вступу за квотою-2. Адресне розміщення бюджету: Змінено алгоритм розподілу бюджетних місць - відтепер творчі та технічні конкурси за результатами НМТ і внутрішніх іспитів проводитимуть окремо.

Змінено алгоритм розподілу бюджетних місць - відтепер творчі та технічні конкурси за результатами НМТ і внутрішніх іспитів проводитимуть окремо. Конфіденційність записів: Відеофіксація випробувань залишається обов'язковою, проте відео за участю осіб з інвалідністю, силовиків та вступників із ТОТ публікувати в мережі не будуть.

Відеофіксація випробувань залишається обов'язковою, проте відео за участю осіб з інвалідністю, силовиків та вступників із ТОТ публікувати в мережі не будуть. Спрощення для магістрів: Для вступу на магістерські програми з охорони здоров’я дозволили використовувати результати єдиного кваліфікаційного іспиту "Крок Б".

Змінили регіональні коефіцієнти

У МОН уточнили значення регіонального коефіцієнта, який використовується під час вступної кампанії для підтримки закладів освіти в окремих регіонах.

Відтепер коефіцієнт становить:

1,04 - для закладів вищої освіти Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей;

- для закладів вищої освіти Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей; 1,07 - для закладів Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Як пояснили в міністерстві, це має підвищити шанси вступників до університетів у регіонах, які потребують додаткової підтримки.

Вступні іспити у дистанційному форматі

МОН також розширило перелік категорій вступників, які можуть проходити творчі конкурси та фахові іспити дистанційно.

Тепер таку можливість отримають не лише вступники з тимчасово окупованих територій, а й абітурієнти, які складали НМТ або ЄВІ в районах активних чи можливих бойових дій. Остаточне рішення ухвалюватиме приймальна комісія.

Крім того, право на дистанційне проходження вступних випробувань отримали співробітники поліції та ДСНС, які виконують службові завдання в зоні бойових дій або на прифронтових територіях. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують відрядження.

Також дистанційний формат можуть дозволити:

вступникам до аспірантури та докторантури мистецтва;

особам, які вже мають певний ступінь вищої освіти та вступають на той самий рівень за іншою спеціальністю.

Для вступників із ТОТ скасували одну з вимог

Ще одна зміна стосується вступників із тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій, які вступають за квотою-2.

МОН скасувало вимогу щодо дати переміщення. Раніше скористатися квотою могли лише ті, хто виїхав після 1 жовтня року, що передував вступу. Тепер це обмеження більше не діє.

Зміниться алгоритм розподілу бюджетних місць

Для прозорішого адресного розміщення бюджетних місць запроваджено поділ технічних конкурсів.

Окремо проводитимуть конкурси:

за результатами НМТ, ЄВІ та ЄФВВ;

за результатами внутрішніх вступних випробувань закладів освіти.

Відеозаписи окремих вступників не публікуватимуть

У МОН нагадали, що відеофіксація вступних випробувань (крім фахових іспитів) залишається обов'язковою.

Водночас записи за участю осіб з інвалідністю, жителів тимчасово окупованих територій, а також поліцейських і рятувальників не оприлюднюватимуть. Вони зберігатимуться лише у приймальних комісіях для перевірки за потреби.

Зміни для вступу до магістратури

Оновлення також стосуються вступників на магістерські програми з охорони здоров'я, які вже мають ступінь бакалавра (крім спеціальності "Фармація").

Вони зможуть використовувати результати Єдиного державного кваліфікаційного іспиту "Крок Б", складеного у 2024, 2025 або 2026 роках. Для таких результатів затверджено окрему таблицю переведення балів у шкалу 100-200.

У міністерстві нагадали, що правила щодо кількості заяв не змінилися: вступники можуть подати до 10 заяв, із яких не більше п'яти - на бюджетні місця. Після подання змінити визначену пріоритетність заяв буде неможливо.