Как и сколько заявлений подавать абитуриентам, чтобы не "пролететь" с поступлением: объяснение МОН
Совсем скоро абитуриенты, которые планируют поступать на бакалавриат, начнут подавать соответствующие заявления. Поэтому каждому уже сейчас важно понимать, как сделать это наиболее эффективно и с учетом всех действующих правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Главное:
- Сроки: основная сессия подачи заявлений для поступления на бакалавриат длится с воскресенья, 19 июля, до 18:00 субботы, 1 августа.
- Лимиты: абитуриент может подать до 10 заявлений в целом (на бюджет - максимум 5), все их разрешено направить даже в одно учебное заведение.
- Приоритеты: каждому заявлению присваивается приоритетность (1 - самая высокая), изменить ее после подачи - невозможно, получение рекомендации по более высокому приоритету - автоматически блокирует низшие.
- Бюджет и контракт: "автоматического" переноса заявления с бюджета на контракт нет - для этого нужно подавать два отдельных заявления на одно и то же предложение.
- Дополнительный набор: осенняя сессия проводится исключительно на контракт, а общий лимит в 10 заявлений - единый для всей вступительной кампании (и основной, и дополнительной сессий).
В какой период подаются заявления на бакалавриат
В МОН напомнили, что основная сессия регистрации заявлений для поступления на бакалавриат на основе ПЗСО/НРК5 запланирована на период:
- с воскресенья, 19 июля;
- до 18:00 субботы, 1 августа.
Стоит отметить, что ПЗСО - это полное общее среднее образование (аттестат об окончании 11 классов).
Тем временем НРК5 - это пятый уровень Национальной рамки квалификаций.
То есть полученный ранее диплом младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра, который позволяет поступать в университет.
Сколько заявлений можно подать на бюджет и контракт
На протяжении всей вступительной кампании 2026 года, абитуриенты могут подать в совокупности до 10 заявлений - по всем источникам финансирования и основам поступления.
Из них на места государственного или регионального заказа (то есть на бюджет) можно подать до 5 заявлений.
Следовательно, в целом нынешним поступающим на бакалавриат можно подать (если они хотят попытаться попасть на бесплатное обучение):
- до 5 заявлений на бюджет;
- до 5 заявлений на контракт.
Сколько заявлений можно подать в одно учебное заведение
В Министерстве образования и науки сообщили, что распределение заявлений на поступление между заведениями не ограничивается.
То есть все 10 заявлений могут быть поданы в одно учебное заведение (по желанию поступающего).
При этом каждому заявлению присваивается соответствующая приоритетность (где 1 - самая высокая).
В МОН уточнили также, что после подачи приоритетность заявления "не может быть изменена".
Могут ли "подвинуть" заявление с бюджета на контракт
У некоторых из поступающих возникает вопрос, могут ли им предложить контракт "автоматически" - если заявление было подано на бюджет, но попасть туда не удалось.
Согласно информации МОН, такого в рамках текущей вступительной кампании быть не может.
"Автоматически - не предложат. Источник финансирования указывается в каждом заявлении, и заявление участвует в адресном размещении именно по указанному источнику", - объяснили абитуриентам.
Таким образом для поступления на одно и то же предложение и на бюджет, и на контракт - нужны два отдельных заявления.
Как расставить приоритеты между бюджетом и контрактом
Украинцам рассказали, что алгоритм адресного размещения рекомендует поступающего по заявлению с самой высокой приоритетностью из тех, по которым он проходит по конкурсному баллу.
Поэтому стратегия абитуриента должна зависеть от его цели.
"Если приоритетом является бюджет где-либо, первыми приоритетами идут до 5 бюджетных заявлений, дальше - контрактные", - объяснили в МОН.
Если же приоритетом будущего студента является конкретное учебное заведение, целесообразно чередовать заявления (1 - бюджет, 2 - контракт того же предложения).
"Важно не ставить "нежелательный" бюджет выше желаемого контракта: полученная рекомендация по более высокому приоритету блокирует низшие", - добавили в министерстве.
Стоит ли "оставлять приоритеты" на дополнительный набор
Еще два важных вопроса, которые могут возникать у абитуриентов:
- стоит ли "оставлять приоритеты" на дополнительный набор в сентябре;
- можно ли подаваться осенью "дополнительно" - если все 10 заявлений использованы в основную сессию.
Исходя из этого в МОН напомнили, что заявления на места государственного (регионального) заказа, то есть на бюджет, принимаются только в основную сессию.
Следовательно, "сэкономить" бюджетные приоритеты на осень - невозможно в принципе.
Уточняется, что дополнительные сессии (заведения могут предусмотреть одну или две, первая - не ранее 1 сентября, зачисление - не позднее 15 октября) проводятся сугубо на места за средства физических и/или юридических лиц, то есть на контракт.
Сообщается также, что общий лимит в 10 заявлений действует на всю вступительную кампанию.
"Поэтому если все 10 использованы в основную сессию, подать новое заявление в дополнительную сессию на самом деле не будет возможности (с учетом того, что отмена заявления со статусом "Зарегистрировано в учебном заведении" не возобновляет право на новое заявление)", - рассказали в МОН.
Исходя из этого, "резервировать 1-2 заявления имеет смысл только тем, кто реально рассматривает осеннее поступление на контракт".
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине автоматизировали проверку военно-учетных документов (ВУД) во время вступительной кампании (через ЕГЭБО - Единую государственную электронную базу по вопросам образования).
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