Визначили найкращі виші країни: хто очолив рейтинг "ТОП-200 Україна 2026"
Оприлюднили результати двадцятого щорічного академічного рейтингу "ТОП-200 Україна 2026". Цьогоріч лідером списку вперше став Національний університет "Львівська політехніка".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "ЄвроОсвіта".
Головне:
- Лідером став Львів: Національний університет "Львівська політехніка" вперше очолив рейтинг "ТОП-200 Україна 2026".
- Акцент на стійкості: Методологія посилила вагу показників соціальної відповідальності, екологічних ініціатив та внеску університетів у цілі сталого розвитку.
- Географія лідерів: До топ-20 увійшли виші з 11 міст України, при цьому найбільше представництво мають Київ (7 закладів) та Львів (3 заклади).
Хто очолив рейтинг
Першу сходинку посіла "Львівська політехніка", яка змістила лідерів попередніх років завдяки високим показникам у міжнародних рейтингах, зокрема QS Sustainability та THE Sustainability Impact. Сукупний індекс університету склав 5,11.
Перша десятка рейтингу "ТОП-200 Україна 2026":
- Національний університет “Львівська політехніка” (індекс 5,11)
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (5,91)
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (6,29)
- Сумський державний університет (7,14)
- Львівський національний університет імені Івана Франка (8,76)
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (8,9)
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (11,09)
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (11,75)
- Національний університет біоресурсів і природокористування України (11,91)
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (13,92)
Методологія та зміни
Рейтинг розробив Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" за рекомендаціями IREG Observatory. Він враховує сучасні виклики, зумовлені війною та структурними реформами в освіті.
Цього року розробники посилили акцент на показниках:
- внеску вишів у цілі сталого розвитку;
- соціальної відповідальності;
- інноваційної спроможності та міжнародної конкурентоспроможності.
Загалом до двадцятки найкращих увійшли 7 київських закладів, 3 львівські, по два з Дніпра та Харкова, а також представники Івано-Франківська, Сум, Одеси, Ужгорода, Рівного та Чернівців.
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