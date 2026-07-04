Визначили найкращі виші країни: хто очолив рейтинг "ТОП-200 Україна 2026"

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " ЄвроОсвіта ".

Головне: Лідером став Львів: Національний університет "Львівська політехніка" вперше очолив рейтинг "ТОП-200 Україна 2026".

Національний університет "Львівська політехніка" вперше очолив рейтинг "ТОП-200 Україна 2026". Акцент на стійкості: Методологія посилила вагу показників соціальної відповідальності, екологічних ініціатив та внеску університетів у цілі сталого розвитку.

Методологія посилила вагу показників соціальної відповідальності, екологічних ініціатив та внеску університетів у цілі сталого розвитку. Географія лідерів: До топ-20 увійшли виші з 11 міст України, при цьому найбільше представництво мають Київ (7 закладів) та Львів (3 заклади).

Хто очолив рейтинг

Першу сходинку посіла "Львівська політехніка", яка змістила лідерів попередніх років завдяки високим показникам у міжнародних рейтингах, зокрема QS Sustainability та THE Sustainability Impact. Сукупний індекс університету склав 5,11.

Перша десятка рейтингу "ТОП-200 Україна 2026":

Національний університет “Львівська політехніка” (індекс 5,11) Київський національний університет імені Тараса Шевченка (5,91) Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (6,29) Сумський державний університет (7,14) Львівський національний університет імені Івана Франка (8,76) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (8,9) Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (11,09) Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (11,75) Національний університет біоресурсів і природокористування України (11,91) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (13,92)

Методологія та зміни

Рейтинг розробив Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" за рекомендаціями IREG Observatory. Він враховує сучасні виклики, зумовлені війною та структурними реформами в освіті.

Цього року розробники посилили акцент на показниках:

внеску вишів у цілі сталого розвитку;

соціальної відповідальності;

інноваційної спроможності та міжнародної конкурентоспроможності.

Загалом до двадцятки найкращих увійшли 7 київських закладів, 3 львівські, по два з Дніпра та Харкова, а також представники Івано-Франківська, Сум, Одеси, Ужгорода, Рівного та Чернівців.