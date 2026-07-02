ua en ru
Чт, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Вступ до коледжів 2026: як подати заявку та що потрібно знати абітурієнтам

13:14 02.07.2026 Чт
2 хв
Які документи слід підготувати?
aimg Василина Копитко
Вступ до коледжів 2026: як подати заявку та що потрібно знати абітурієнтам Для вступу у коледж НМТ не потрібно складати (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні стартувала вступна кампанія до закладів професійної освіти. Цьогоріч до коледжів можуть вступати як випускники 9 та 11 класів, так і дорослі, які прагнуть змінити фах або здобути нову професію.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Головне:

  • Дедлайни: Подати заяву на вступ до професійного коледжу потрібно до 1 вересня.
  • Умови відбору: Складання НМТ не вимагається - кожен заклад самостійно визначає порядок проведення співбесід або вступних випробувань.
  • Як подати: Особисто у закладі або онлайн через електронний кабінет в ЄДЕБО.
  • Фінансування: Доступні бюджетні місця (державне/регіональне замовлення) та навчання за контрактом.
  • Військовий облік: Чоловіки призовного віку обов’язково мають додати до пакета документів копію військово-облікового документа.
  • Стипендії: Студенти можуть отримувати стипендіальні виплати (від 1250 грн) та за необхідності проживати в гуртожитку.

Головне про вступну кампанію

Для вступу до профтехів складання національного мультипредметного тесту (НМТ) не є обов’язковим. Кожен заклад самостійно визначає умови відбору, тому абітурієнтам, як правило, слід готуватися до співбесіди або вступних випробувань.

  • Дедлайн: Подати заяву необхідно до 1 вересня.
  • Як подати: Особисто у закладі освіти або дистанційно через електронний кабінет в ЄДЕБО.
  • Фінансування: Можна претендувати на місця державного чи регіонального замовлення або ж обрати навчання за контрактом.

Перелік документів

Стандартний пакет для вступу включає:

  • заяву;
  • документ про освіту з додатком;
  • медичну довідку;
  • фотокартки;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

Важливо: Військовозобов'язані вступники додатково мають надати копію військово-облікового документа (військовий квиток, тимчасове посвідчення або посвідчення про приписку до призовної дільниці).

Терміни та умови навчання

Тривалість навчання варіюється від 6 місяців до 3 років - термін залежить від обраної професії, базової освіти вступника та вже наявної кваліфікації.

Студентам професійних коледжів доступне проживання в гуртожитках, а також виплата стипендії (розмір стартує від 1250 грн).

Читайте також про те, що в коледжах анонсували масштабне перезавантаження. Воно торкнеться і навчальних планів, і технічної бази.

Раніше ми писали про те, що в Україні у всіх закладах фахової передвищої та професійно-технічної освіти створять наглядові ради з представників бізнесу та роботодавців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вступна кампанія Коледж Освіта в Україні
Новини
Обвал будинку на Дарниці, авіація гасить пожежі, люди під завалами: все про удар по Києву
Обвал будинку на Дарниці, авіація гасить пожежі, люди під завалами: все про удар по Києву
Аналітика
Великий переділ супермаркетів: хто скуповує регіональні мережі в Україні
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Великий переділ супермаркетів: хто скуповує регіональні мережі в Україні