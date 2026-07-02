Вступ до коледжів 2026: як подати заявку та що потрібно знати абітурієнтам
В Україні стартувала вступна кампанія до закладів професійної освіти. Цьогоріч до коледжів можуть вступати як випускники 9 та 11 класів, так і дорослі, які прагнуть змінити фах або здобути нову професію.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Дедлайни: Подати заяву на вступ до професійного коледжу потрібно до 1 вересня.
- Умови відбору: Складання НМТ не вимагається - кожен заклад самостійно визначає порядок проведення співбесід або вступних випробувань.
- Як подати: Особисто у закладі або онлайн через електронний кабінет в ЄДЕБО.
- Фінансування: Доступні бюджетні місця (державне/регіональне замовлення) та навчання за контрактом.
- Військовий облік: Чоловіки призовного віку обов’язково мають додати до пакета документів копію військово-облікового документа.
- Стипендії: Студенти можуть отримувати стипендіальні виплати (від 1250 грн) та за необхідності проживати в гуртожитку.
Головне про вступну кампанію
Для вступу до профтехів складання національного мультипредметного тесту (НМТ) не є обов’язковим. Кожен заклад самостійно визначає умови відбору, тому абітурієнтам, як правило, слід готуватися до співбесіди або вступних випробувань.
- Дедлайн: Подати заяву необхідно до 1 вересня.
- Як подати: Особисто у закладі освіти або дистанційно через електронний кабінет в ЄДЕБО.
- Фінансування: Можна претендувати на місця державного чи регіонального замовлення або ж обрати навчання за контрактом.
Перелік документів
Стандартний пакет для вступу включає:
- заяву;
- документ про освіту з додатком;
- медичну довідку;
- фотокартки;
- копію документа, що посвідчує особу;
- документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).
Важливо: Військовозобов'язані вступники додатково мають надати копію військово-облікового документа (військовий квиток, тимчасове посвідчення або посвідчення про приписку до призовної дільниці).
Терміни та умови навчання
Тривалість навчання варіюється від 6 місяців до 3 років - термін залежить від обраної професії, базової освіти вступника та вже наявної кваліфікації.
Студентам професійних коледжів доступне проживання в гуртожитках, а також виплата стипендії (розмір стартує від 1250 грн).
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