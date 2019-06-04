Что известно об убийстве ребенка полицейскими: главное

Фото: подозреваемые Иван Приходько и Владимир Петровец ( коллаж РБК-Украина)

Полицейские застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова

Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком (Киевская область) совершили двое правоохранителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Все подробности о происшествии - в материале РБК-Украина.

Как известно, суд избирал меру пресечения двум правоохранителям Владимиру Петровцу и Ивану Приходько в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Дело полицейских рассматривает суд Киева

Утром 4 июня в Госбюро расследований сообщили, что работники полиции (Иван Приходько и Владимир Петровец) подозреваются по двум статьям: грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В Голосеевском районном суде Киева на 09:00 4 июня было назначено судебное заседание для избрания меры пресечения полицейским, убившим ребенка в Переяслав-Хмельницком. Заседание началось с опозданием около часа. Первым суд рассмотрел дело Ивана Приходько. Суд решил избрать Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 дней без возможности внесения залога.

Фото: Иван Приходько (РБК-Украина)

Второго подозреваемого, Владимира Петровца, суд также арестовал на 60 дней без залога.

Фото: Владимир Петровец (РБК-Украина)

5-летний ребенок умер в больнице

Вечером 3 июня пятилетний Кирилл Тлявов умер в больнице Киева. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, медики поддерживали его жизнь в течение двух суток.

После смерти ребенка дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что "сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости".

После появления информации о смерти пострадавшего ребенка в Киеве прошел митинг под зданием Министерства внутренних дел. Более сотни активистов требовали наказать виновных. Участники требовали справедливого расследования и отставки главы МВД Арсена Авакова. Митингующие также требовали наказать тех, кто, вероятно, сначала пытался покрывать полицейских, распространяя информацию о том, что ребенок сам ударился о камень.

Фото: акция под МВД (facebook.com/serj.mazur)

Поздно вечером 3 июня в МВД сообщили, что руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранены от исполнения служебных обязанностей, а задержанные правоохранители находятся в СИЗО.

Полицейским объявили подозрение

3 июня полицейским было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ст. 128 УК Украины (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Кроме того, в прокуратуре установили, что сотрудники патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили пострелять по металлическим банкам. В результате выстрелов они попали в ребенка, который в это время находился на детской площадке неподалеку от места стрельбы.

Позже пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова сообщила, что дело переквалифицировано на более тяжелую статью - 296 ч.4 - хулиганство с применением огнестрельного оружия. Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело о ранении ребенка полицейскими на личный контроль. Кроме того, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель днем 3 июня сообщала, что при необходимости ребенку будет предоставлена помощь иностранных врачей.

5-летний ребенок получил огнестрельное ранение 31 мая

31 мая 2019 года 5-летний Кирилл Тлявов поступил в реанимационное отделение больницы в Переяслав-Хмельницком с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости. Изначально в полиции сообщали, что ребенок получил травмы в результате падения. Позже стало известно, что в ходе обследования медики обнаружили у ребенка следы огнестрельных ранений на голове.

Фото: Кирилл (из открытых источников)

Правоохранители обнаружили недалеко от места, где пострадал ребенок гильзы от патронов Флобера. В Госбюро расследований сообщили, что к ранению ребенка могут быть причастны два сотрудника Переяслав-Хмельницкого управления полиции.

Изначально по факту ранения ребенка было открыто дело по ст. ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). По месту жительства полицейских были проведены обыски, позже двух правоохранителей (Владимира Петровца и Ивана Приходько) задержали.

В тот же день вечером полиция сообщила, что ребенок получил ранение во дворе дома.

"Работник полиции, находясь вне службы, в соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гуляла ребенок", - заявляли в полиции и отметили, что дело передано в ГБР.

Вечером 1 июня глава Нацполиции Сергей Князев сообщил о задержании подозреваемых. Он также сообщил, что пострадавшего ребенка перевезли в больницу Киева.