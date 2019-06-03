Дело о ранении ребенка полицейскими переквалифицировано

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полицейским, которые ранили 5-летнего мальчика, переквалифицировали статью на более тяжелую

Полицейским, которые ранили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком Киевской области, изменили квалификацию преступления и готовят ходатайство в суд о заключении их под стражу. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает "Громадське".

По ее словам, подозреваемые в настоящее время находятся в следственном изоляторе. Следователи ГБР сейчас решают вопрос о квалификации данного преступления.

"В ближайшее время состоится предварительное заседание, на котором будет выбрана мера пресечения в отношении задержанных. Следователи ГБР готовят ходатайство о заключении их под стражу. Сейчас преступление квалифицируется по статье 296 ч.4 - это хулиганство с применением огнестрельного оружия. Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - заявила Иванова.

Она также отметила, что двое патрульных полицейских, которые были в состоянии алкогольного опьянения, стреляли по жестяных банках с территории частного сектора, неподалеку пешеходной зоны.

Напомним, выпившие сотрудники патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области двум полицейским сообщено о подозрении в стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом.

Сегодня главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга заявил, что состояние 5-летнего мальчика, который получил огнестрельное ранение в Переяславе-Хмельницком, крайне тяжелое.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело о стрельбе по ребенку в Переяслав-Хмельницком под личный контроль.