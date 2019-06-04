Що відомо про вбивство дитини поліцейськими: головне

Фото: підозрювані Іван Приходько та Володимир Петровець (колаж РБК-Україна)

Поліцейські застрелили 5-річного Кирила Тлявова

Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому (Київська область) скоїли двоє правоохоронців, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. Всі подробиці про подію - в матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, суд обирав запобіжний захід двом правоохоронцям Володимиру Петровцу та Івану Приходько у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

Справу поліцейських розглядає суд Києва

Вранці 4 червня в Держбюро розслідувань повідомили, що працівники поліції (Іван Приходько та Володимир Петровець) підозрюються за двома статтями: грубе порушення громадського порядку, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, вчинене групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене групою осіб (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

В Голосіївському районному суді Києва на 09:00 4 червня було призначено судове засідання для обрання запобіжного заходу поліцейським, які вбили дитину в Переяслав-Хмельницькому. Засідання почалося із запізненням близько години. Першим суд розглянув справу Івана Приходька. Суд вирішив обрати Приходьку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном до 60 днів без можливості внесення застави.

Фото: Іван Приходько (РБК-Україна)

Другого підозрюваного, Володимира Петровця, суд також заарештував на 60 днів без застави.

Фото: Володимир Петровець (РБК-Україна)

5-річна дитина померла в лікарні

Увечері 3 червня п'ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні Києва. Дитина перебувала у важкому стані, медики підтримували його життя протягом двох діб.

Після смерті дитини справу було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Президент України Володимир Зеленський запевнив, що "зробить все, щоб винні були покарані по справедливості".

Після появи інформації про смерть постраждалої дитини в Києві пройшов мітинг під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Більше сотні активістів вимагали покарати винних. Учасники вимагали справедливого розслідування і відставки глави МВС Арсена Авакова. Мітингувальники також вимагали покарати тих, хто, ймовірно, спочатку намагався покривати поліцейських, поширюючи інформацію про те, що дитина сама вдарилася об камінь.

Фото: акція під МВС (facebook.com/serj.mazur)

Пізно ввечері 3 червня у МВС повідомили, що керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київської області відсторонено від виконання службових обов'язків, а затримані правоохоронці перебувають у СІЗО.

Поліцейським оголосили підозри

3 червня поліцейським було оголошено підозру за ч. ст 2. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованого групою або злочинною організацією), ст. 128 КК України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Крім того, в прокуратурі встановили, що співробітники патрульної поліції Переяслав-Хмельницького, будучи в стані алкогольного сп'яніння, вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті пострілів вони поцілили в дитину, яка в цей час знаходилася на дитячому майданчику неподалік від місця стрілянини.

Пізніше прес-секретар Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова повідомила, що справа перекваліфікована на більш тяжку статтю - 296 ч. 4 - хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція цієї статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Президент України Володимир Зеленський взяв справу про поранення дитини поліцейськими на особистий контроль. Крім того, прес-секретар Зеленського Юлія Мендель вдень 3 червня повідомляла, що при необхідності дитині буде надана допомога іноземних лікарів.

5-річна дитина отримала вогнепальне поранення 31 травня

31 травня 2019 року 5-річний Кирило Тлявов поступив в реанімаційне відділення лікарні в Переяслав-Хмельницькому з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки. Спочатку в поліції повідомляли, що дитина отримала травми в результаті падіння. Пізніше стало відомо, що в ході обстеження медики виявили у дитини сліди вогнепальних поранень на голові.

Фото: Кирило (из открытых источников)

Правоохоронці виявили недалеко від місця, де постраждала дитина гільзи від патронів Флобера. У Держбюро розслідувань повідомили, що до поранення дитини можуть бути причетні два співробітника Переяслав-Хмельницького управління поліції.

Спочатку за фактом поранення дитини було відкрито справу за ст. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень). За місцем проживання поліцейських були проведені обшуки, пізніше двох правоохоронців (Володимира Петровца та Івана Приходька) затримали.

В той же день ввечері поліція повідомила, що дитина отримала поранення у дворі будинку.

"Працівник поліції, перебуваючи поза службою, в сусідньому дворі "пристрілював" рушницю. Випадково один постріл потрапив у двір, де в цей час гуляла дитина", - заявляли в поліції зазначили, що справу передано в ГБР.

Увечері 1 червня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив про затримання підозрюваних. Він також повідомив, що постраждалу дитину перевезли в лікарню Києва.