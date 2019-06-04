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Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве ребенка

Новости » Общество    04.06.2019 - 10:54
Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве ребенка
Фото: суд над полицейским (РБК-Украина)

Решение объявила судья Наталья Чередниченко

Суд арестовал на два месяца без внесения залога полицейского, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Судья Наталья Чередниченко объявила решение в отношении лейтенанта Ивана Приходько.

Отметим, двум полицейским объявили новое подозрение. По состоянию на утро 4 июня, полицейские подозреваются по двум статьям: в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура просила суд избрать двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Адвокат просил круглосуточный домашний арест. Подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновные в смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком были наказаны по справедливости. Отметим, 1 июня нетрезвые сотрудники патрульной полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке. 3 июня мальчик скончался в больнице.

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