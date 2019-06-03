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Раненый полицейскими в Киевской области ребенок умер

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 19:28
Раненый полицейскими в Киевской области ребенок умер
Фото: Кирилл (из открытых источников)

Мальчик, которого 1 июня полицейские ранили из огнестрельного оружия в голову, умер в киевской больнице

В киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл, который получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Об этом сообщает "Прямой".

Мальчик пребывал в крайне тяжелом состоянии, медики поддерживали его жизнь в течение двух суток.

Напомним, 1 июня выпившие сотрудники патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области двум полицейским сообщено о подозрении в стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом. 

Сегодня главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга заявил, что состояние 5-летнего мальчика, который получил огнестрельное ранение в Переяславе-Хмельницком, крайне тяжелое.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело о стрельбе по ребенку в Переяслав-Хмельницком под личный контроль.

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