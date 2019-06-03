Зеленский взял дело о стрельбе по ребенку под личный контроль

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

У президента заявили, что такое поведение правоохранителей недопустимо

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело о стрельбе по ребенку в Переяслав-Хмельницком под личный контроль. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.

Зеленский взял дело под личный контроль. Сейчас решается вопрос о привлечении иностранных врачей.

"Такое поведение правоохранителей недопустимо. Украинцы ожидают защиты от правоохранительных органов, а не небрежности, которая может стоить жизни и здоровья, особенно если речь идет о детях", - написала она.

Напомним, 31 мая выпившие сотрудники патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области двум полицейским сообщено о подозрении в стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом.

Сегодня главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга заявил, что состояние 5-летнего мальчика, который получил огнестрельное ранение в Переяславе-Хмельницком, крайне тяжелое.