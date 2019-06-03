Зеленский пообещал наказать виновных в смерти ребенка в Киевской области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сегодня раненый полицейскими в Переяслав-Хмельницком ребенок умер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновные в смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком были наказаны по справедливости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что не допустит смягчения наказания виновным полицейским.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Ни смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности", - написал президент.

Напомним, в киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл, который получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

Правоохранители переквалифицировали подозрение полицейским в умышленное убийство. В частности, прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).