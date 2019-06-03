Дело о стрельбе в ребенка переквалифицировано в умышленное убийство

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня раненый полицейскими в Киевской области ребенок умер

Правоохранители переквалифицировали подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, в умышленное убийство. Об этом в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)

Подозрения будут завтра в 9:00 вручены двум полицейским в Голосеевском суде города Киева, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Сегодня Луценко подписал письмо на имя министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием уволить с должности ответственного руководителя райотдела полиции.

Напомним, в киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл, который получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

Как известно, 1 июня выпившие сотрудники патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области двум полицейским сообщено о подозрении в стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом.

Сегодня главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга заявил, что состояние 5-летнего мальчика, который получил огнестрельное ранение в Переяславе-Хмельницком, крайне тяжелое.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело о стрельбе по ребенку в Переяслав-Хмельницком под личный контроль.