ГБР заподозрило полицейских в стрельбе по ребенку под Киевом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР проводит обыски у подозреваемых правоохранителей

Государственное бюро расследований (ГБР) заподозрило двух сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции в стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, 31 мая в реанимационное отделение больницы в Переяслав-Хмельницком доставили 5-летнего мальчика с тяжелыми травмами головы. Медработники обнаружили у ребенка следы огнестрельных ранений.

Недалеко от места проживания детей, за 70-150 метров от места инцидента, правоохранители обнаружили гильзы от патронов Флобера.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что сейчас проводится досудебное расследование по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. Следователи ГБР проводят обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.

"Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрание меры пресечения", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в полиции Киевской области заявили, что в ходе оперативных мероприятий правоохранителями было установлено, что травму 5-летний ребенок получил "в результате случайного выстрела".

Напомним, ранее в Харькове на проспекте Победы произошла стрельба. В полиции сообщили, что между двумя мужчинами произошел конфликт с применением оружия. В результате стрельбы пострадал человек.