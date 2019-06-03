Под зданием МВД требуют наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика

Фото: акция под МВД (facebook.com/serj.mazur)

Митингующие требуют провести справедливое расследование, а в перспективе - реформу полиции

В Киеве вечером в понедельник, 5 июня, более сотни активистов собралась под зданием Министерства внутршніх дел. Митингующие требуют наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика, которого ранее ранили полицейские, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Активисты требуют справедливого расследования убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Под здание МВД люди принесли цветы и игрушки, которые оставили у входа в министерство.

По данным "Громадського", отдельные участники акции зажгли фаеры и взорвали одну петарду. Впоследствии они начали скандировать "Авакова в отставку".

Также среди требований участников демонстрации - не только наказать виновных, но и тех, кто, вероятно, сначала пытался покрывать полицейских, распространяя информацию о том, что ребенок сам ударился о камень.

Активисты также заявляют, что по их мнению реформа полиции в Украине провалилась, поскольку считают, что полицейские препятствуют справедливым расследованием собственных преступлений.

Фото: акция под МВД (facebook.com/serj.mazur)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновные в смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком были наказаны по справедливости.

Отметим, 1 июня 2019 нетрезвые сотрудники патрульной полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке неподалеку от дома, где полицейские стреляли. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Мальчик умер в больнице.