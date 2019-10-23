Взрыв в Киеве и арест Микитася: новости за 22 октября

Коллаж РБК-Украина

В центре Киева произошел взрыв, бывшего нардепа Максима Микитася взяли под стражу, кабмин ужесточил нормы для получения субсидий. Подробнее о том, что произошло во вторник, 21 октября - в материале РБК-Украина

В центре Киева прогремел взрыв, есть жертвы

В центре Киева на улице Пушкинской вечером во вторник, 22 октября, произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, женщина получила ранения. По предварительным данным, на улице Пушкинской, 34 взорвалась граната.

У Путина заявили о приостановке подготовки нормандского саммита

На сегодняшний день подготовка саммита "нормандской четверки" приостановилась из-за запросов одной из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. По его словам, на сегодня нет никаких обозначенных сроков проведения саммита "нормандской четверки".

СБУ задержала экс-заместителя главы Минэкономики

Экс-заместитель министра экономического развития Юрий Бровченко задержан во вторник, 22 октября. Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

РФ требует от Украины признать аннексию Крыма для решения морского спора

Признание российского суверенитета над Крымом со стороны Украины может стать основой для решения спора о морских границах. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передает пресс-служба МИД РФ. По его словам, переговоры между странами по установлению морской границы, разграничению Азово-Керченской и Черноморской акватории возможны при условии отсутствия нерешенного спора, который касается суверенитета или других прав на материковую или островную территорию.

Микитася взяли под стражу и определили залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) взяла под стражу бывшего народного депутата Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен. По данным следствия, Микитась в сговоре с экс-командующим Нацгвардии организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью в Киеве.

Кабмин ужесточил нормы для получения субсидий

Кабинет министров Украины обнародовал изменения в постановление о размере расходов на оплату ЖКХ в случае предоставления жилищной субсидии. Для получения субсидий доля коммунальных расходов должна превышать 20% доходов.

В Украине изменили правила выдачи водительских прав

В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав. Процедура оформления водительского удостоверения также изменилась. Назван основные нововведения.

Еврокомиссия одобрила присоединение Хорватии к Шенгену

Европейская комиссия одобрила присоединение Хорватии к шенгенской зоне. Далее Европейский союз должен одобрить интеграцию Хорватии в шенгенскую зону в соответствии с Законом о присоединении 2011 года.

Россия и Турция подписали меморандум по Сирии

Российская Федерация и Турция подписали меморандум по ситуации в Сирии. Согласно документу Россия и Турция готовы продолжить оказывать отпор террористам, находящимся в Сирии и за ее пределами. С 23 октября военные РФ и Турции будут проводить совместное патрулирование на севере Сирии глубиной в 10 км от границы с Турцией.

В Каталонии сепаратисты заблокировали дороги и железнодорожные пути

На фоне массовых протестов в Каталонии сепаратисты заблокировали дороги и железнодорожные пути. Сообщается, что на одном из пригородных маршрутов поезд столкнулся с деревом, оставленным на путях протестующими. Авария спровоцировала задержки движения, обошлось без жертв.

Зеленский с супругой посетили интронацию императора Японии (фото)

Император Японии Нарухито официально вступил на престол. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой Зеленской посетил торжественную церемонию интронизации, которая проходила в Императорском дворце в Токио. Появились фото

В Украину идет существенное похолодание и снег

Погода в Украине с конца октября существенно ухудшится, ожидается похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook. Как отмечает синотик, похолодает в Украине уже 28 октября.