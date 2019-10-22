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В Украину идет существенное похолодание и снег

Новости » Общество    22.10.2019 - 11:27
В Украину идет существенное похолодание и снег
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Похолодает в Украине уже в 28 октября

Погода в Украине с конца октября существенно ухудшится, ожидается похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Как отмечает синотик, похолодает в Украине уже в 28 октября.

"По предварительным прогнозам, чтобы неожиданно вас не застучало неприятными последствиями для здоровья и труб теплосети, с 28-го октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег", - сообщила она.

Отметим, сегодня в Украине еще тепло. Во всех областях, в частности в западных, ожидается высокая температура воздуха. Кроме того, в Закарпатской области ожидается +21+23.

По данным Укргидрометцентра, сегодня температура воздуха ночью составит +4 +9 тепла, на западе страны и побережье морей до +12. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

На востоке и юге также тепло, но немного ниже температура воздуха - +17+19. Так же в центральных и северных областях.

Кроме того, синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали о сильных туманах в Украине. Сегодня в первой половине дня туман, видимость 200-500 м.

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