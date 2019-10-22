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Император Нарухито объявил о вступлении на престол

Новости » В мире    22.10.2019 - 09:51
Император Нарухито объявил о вступлении на престол
Фото: император Японии Нарухито (скриншот видео)

Церемония восшествия на престол прошла в Императорском дворце в Токио

Император Японии Нарухито официально вступил на престол. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его послание, которое транслировалось телеканалом NHK.

Церемония восшествия на престол прошла в Императорском дворце в Токио, в ней приняли участие 11 членов королевской семьи, премьер-министр и около 2 тыс. других приглашенных лиц, среди которых и президент Украины Владимир Зеленский.

"Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру", - сказал он.

Отметим, последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.

РБК-Украина писало, чтов рамках первого дня визита в Токио президент Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев. Президент подчеркнул, что это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020. Также Зеленский поблагодарил Японию за сохранение санкций против России.

Напомним, Зеленский прибыл в Японию вчера, 21 октября. Он встретится с членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

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