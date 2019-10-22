У Путина заявили о приостановке подготовки нормандского саммита

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru

Песков отметил, что одна из сторон "постоянно меняет позицию"

На сегодняшний день подготовка саммита "нормандской четверки" приостановилась из-за запросов одной из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодня нет никаких обозначенных сроков проведения саммита "нормандской четверки".

"Вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала должна быть подготовка, потом - саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - отметил Песков, не уточняя, какую именно сторону он имеет в виду.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель выдвинул ряд требований к саммиту "нормандской четверки". Российский лидер настаивает на имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также на разведении сил в Петровском и Золотом.

Кроме того, в России заявили, что требование Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" оказалось неожиданным для участников нормандского формата.