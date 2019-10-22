СБУ задержала экс-заместителя главы Минэкономики

Фото: Юрий Бровченко (УНИАН)

Бровченко подозревается в государственной измене

Экс-заместитель министра экономического развития Юрий Бровченко задержан во вторник, 22 октября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

"Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму свыше 16,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

После этого авансовый платеж в размере более 8,2 млн долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. СБУ сообщает, что иностранная компания оборудования в Украину так и не поставляла.

"22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в Международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: задержание одного из фигурантов дела (ssu.gov.ua)

Кроме того, за несколько дней до этого сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании.

"Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении.

Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу. По местам проживания и работы фигурантов проведены обыски, по результатам которых изъяты документы и другие носители информации, которые свидетельствуют об их причастности к совершению противоправной деятельности во вред интересам Украины", - добавили в СБУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины расследует возможную работу бывшего заместителя министра экономики на российские спецслужбы.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Заману в совершении государственной измены. В ГПУ тогда сообщили, что Замана течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений