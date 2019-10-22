ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия и Турция подписали меморандум по Сирии

Новости » В мире    22.10.2019 - 20:32
Россия и Турция подписали меморандум по Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Anadolu)

Меморандум был подписан во время встречи между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом

Российская Федерация и Турция подписали меморандум по ситуации в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Соответствующий документ стороны подписали во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 22 октября.

Согласно документу Россия и Турция готовы продолжить оказывать отпор террористам, находящимся в Сирии и за ее пределами. Согласно одному из пунктов, с 23 октября военные РФ и Турции будут проводить совместное патрулирование на севере Сирии глубиной в 10 км от границы с Турцией.

"В течение 150 часов "Силы народной самообороны" выйдут за пределы 30-километровой зоны. Отсчет этого времени начнется завтра в 12:00. После отведенных 150 часов начнется турецко-российское патрулирование к западу и востоку от места проведения операции "Источник мира", - сообщил Эрдоган.

Россия и Турция подписали меморандум по Сирии

Напомним, ранее сообщалось, что Реджеп Эрдоган пригрозил продолжить военную операцию в Сирии, если перемирие на севере Сирии будет нарушено.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости". При этом, конкретные действия, которые могут вызвать такую реакцию Америки не сообщается.

США отменят санкции против Турции, в случае продления перемирия в Сирии Эрдоган пригрозил продолжить наступление на Сирию
Новости Украины Российская ФедерацияТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь