Зеленский принимает участие в интронизации нового императора Японии

Фото: Зеленский в Японии (facebook.com/pg/president.gov.ua)

В рамках второго дня визита в Японию президент принимает участие в торжественной церемонии

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию принимает участие в интронизации японского императора Нарухито. Об этом сообщает Офис президента, который транслирует церемонию на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию. На церемонии он присутствует с первой леди.

"Интронизация Нарухито - это сегодня одна из главных мировых событий. В Токио съехались более двух тысяч гостей из более 180 стран", - говорится в сообщении.

С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что переводится как "красивая гармония". Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.

Участие Президента Украины Владимира Зеленского и Елены Зеленской в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Президент Владимир Зеленский и Первая Леди Елена Зеленская принимают участие в интронизации японского императора Нарухито. Сегодня это одна из главных мировых событий. В Токио съехались более 2000 гостей из более чем 180 стран. С новым императором в Японии началась новая эра «рейва», что можно перевести как «красивая гармония». Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. Традиционная церемония яркая и хорошо продуманная. Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад. Владимир Зеленский стал первым украинским Президентом, приглашенным на церемонию. Смотрите прямую трансляцию здесь. Опубликовано Офис Президента Украины Понедельник, 21 октября 2019 г.

Напомним, в рамках первого дня визита в Токио президент Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев. Президент подчеркнул, что это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.