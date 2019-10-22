Кабмин ужесточил нормы для получения субсидий

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для получения субсидий доля коммунальных расходов должна превышать 20% доходов

Кабинет министров Украины обнародовал изменения в постановление от 27 июля 1998 года №1156 о размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой постановление правительства от 20 октября 2019 года №878.

Согласно решению правительства, базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства - повышена до 20%.

При этом норма об увеличении доли коммунальных расходов в доходах для назначения субсидий вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Отметим, по данным Госстата, одно домохозяйство тратило на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в I квартале 2019 года 1719,05 грн, что составляет 19,4% месячных расходов.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Напомним, по итогам заседания 20 октября в правительстве сообщили, что Кабмин упростил назначение субсидий отдельным категориям. Сообщалось, что правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.