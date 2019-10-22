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В центре Киева прогремел взрыв, есть жертвы

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 23:45
В центре Киева прогремел взрыв, есть жертвы
Фото: на месте взрыва в Киеве (скриншот видео)

По предварительной информации взорвалась граната

В центре Киева на улице Пушкинской вечером во вторник, 22 октября, произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, женщина получила ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

По предварительным данным, на улице Пушкинской,34 взорвалась граната.

"Серьезный взрыв только что произошел в центре города - по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - говорится в сообщении.

В то же время очевидец происшествия сообщил, что осколочные ранения получила проходившая мимо девушка.

Серйозний вибух щойно стався у центрі міста - за попередньою інформацією на вулиці Пушкінський внаслідок вибуху (деякі кажуть, що здетонувала граната) загинуло двоє осіб. Деталі вставнолюються.

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Напомним, 7 октября в Хмельницком работники полиции задержали мужчину, которого подозревают в подрыве гранаты рядом с двухэтажным домом в областном центре. По предварительным данным, мужчина взорвал гранату рядом с домом родственников своей бывшей жены, которых считал виновными в их разводе.

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