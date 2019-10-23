Вибух в Києві та арешт Микитася: новини за 22 жовтня

Колаж РБК-Україна

У центрі Києва стався вибух, колишнього нардепа Максима Микита взяли під варту, кабмін посилив норми для отримання субсидій. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 21 жовтня - в матеріалі РБК-Україна

У центрі Києва прогримів вибух, є жертви

У центрі Києва на вулиці Пушкінській ввечері у вівторок, 22 жовтня, стався вибух, в результаті якого дві людини загинули, жінка отримала поранення. За попередніми даними, на вулиці Пушкінській, 34 вибухнула граната.

У Путіна заявили про припинення підготовки нормандського саміту

На сьогоднішній день підготовка саміту "нормандської четвірки" призупинилася через запити однієї зі сторін. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ. За його словами, на сьогодні немає ніяких визначених термінів проведення саміту "нормандської четвірки".

СБУ затримала екс-заступника глави Мінекономіки

Екс-заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко затриманий у вівторок, 22 жовтня. Оперативники та слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії.

РФ вимагає від України визнати анексію Криму для вирішення морського спору

Визнання російського суверенітету над Кримом з боку України може стати основою для вирішення спору про морські кордони. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, передає прес-служба МЗС РФ. За його словами, переговори між країнами щодо встановлення морського кордону, розмежування Азово-Керченсьої та Чорноморської акваторії можливі за умови відсутності невирішеного спору, який стосується суверенітету або інших прав на материкову або острівну територію.

Микитася взяли під варту і визначили заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і взяла під варту колишнього народного депутата Максима Микитася і визначила суму застави у розмірі 80 млн гривень. За даними слідства, він у змові з екс-командувачем Нацгвардії організувала корупційну схему по заволодінню нерухомістю в Києві.

Кабмін погіршив норми для отримання субсидій

Кабінет міністрів України оприлюднив зміни до постанови про розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі надання житлової субсидії. Для отримання субсидій частка комунальних витрат повинна перевищувати 20% доходів.

В Україні змінили правила видачі водійських прав

В Україні набули чинності нові правила видачі водійських прав. Процедура оформлення водійського посвідчення також змінилася. Названо сновні нововведення.

Єврокомісія схвалила приєднання Хорватії до Шенгену

Європейська комісія схвалила приєднання Хорватії до шенгенської зони. Далі Європейський союз повинен схвалити інтеграцію Хорватії в шенгенську зону у відповідності з Законом про приєднання 2011 року.

Росія і Туреччина підписали меморандум щодо Сирії

Російська Федерація і Туреччина підписали меморандум щодо ситуації в Сирії. Згідно з документом, Росія і Туреччина готові продовжити чинити опір терористам, які знаходяться в Сирії і за її межами. З 23 жовтня військові РФ і Туреччини будуть проводити спільне патрулювання на півночі Сирії глибиною в 10 км від кордону з Туреччиною.

В Каталонії сепаратисти заблокували дороги та залізничні колії

На тлі масових протестів в Каталонії сепаратисти заблокували дороги та залізничні колії. Зазначається, що на одному з приміських маршрутів поїзд зіштовхнувся з деревом, залишеним на шляхах протестуючими. Аварія спровокувала затримки руху, обійшлося без жертв.

Зеленський з дружиною відвідали інтронацію імператора Японії (фото)

Імператор Японії Нарухіто офіційно вступив на престол. Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською відвідав урочисту церемонію інтронізації, яка відбувалася в Імператорському палаці в Токіо. З’явилися фото

В Україну йде суттєве похолодання і сніг

Погода в Україні з кінця жовтня суттєво погіршиться, очікується похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook. Як зазначає синотик, похолодає в Україні вже 28 жовтня.