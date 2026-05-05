Іран другий день поспіль атакує ОАЕ ракетами та дронами

18:25 05.05.2026 Вт
2 хв
Системи ППО країни активно протидіють повітряній загрозі
aimg Валерій Ульяненко
Фото: іранські балістичні ракети (Getty Images)

У вівторок, 5 травня, Іран другий день поспіль атакує Об'єднані Арабські Емірати ракетами і безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони країни та Clash Report.

Читайте також: Ізраїль передав ОАЕ лазерну ППО для захисту від атак Ірану

У Міноборони ОАЕ попередили, що наразі системи протиповітряної оборони активно протидіють ракетним і безпілотним загрозам.

Зазначається, що почуті звуки по всій країні є результатом триваючих операцій із перехоплення ракет і дронів.

Clash Report пише, що системи ППО ОАЕ наразі ведуть боротьбу з балістичними ракетами, крилатими ракетами та безпілотниками, запущеними з Ірану.

Що передувало

У понеділок, 4 травня, Іран атакував ОАЕ чотирма ракетами та дронами. Три ракети успішно збили над територіальними водами ОАЕ, ще одна впала в море.

CNN повідомило, що вчора в ОАЕ вперше за менш ніж місяць після початку перемир'я між США та Іраном оголосили попередження про потенційну ракетну загрозу.

Попередження було оголошено в Дубаї, Шарджі та Аджмані. Незабаром після цього було оголошено про скасування тривоги.

Переговори щодо припинення війни

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця Тегеран передав Вашингтону нову пропозицію про припинення війни та відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Іран запропонував зосередитись на мирі, а обговорення ядерних питань відкласти на пізніший етап.

Пізніше стало відомо, що Іран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі США, де головним пріоритетом залишається саме припинення бойових дій та досягнення миру.

Водночас американський президент Дональд Трамп заявив, що США вже здобули перемогу над Іраном. Він зауважив, що ядерна загроза з боку Тегерана досі зберігається, тому Вашингтон має намір домогтися ще більшої переваги. Водночас 1 травня Трамп повідомив Конгрес, що війна з Іраном завершена.

РБК-Україна також писало, що ОАЕ попросили у США гроші на випадок продовження війни на Близькому Сході.

