Иран второй день подряд атакует ОАЭ ракетами и дронами

В Минобороны ОАЭ предупредили, что сейчас системы противовоздушной обороны активно противодействуют ракетным и беспилотным угрозам.

Отмечается, что услышанные звуки по всей стране являются результатом продолжающихся операций по перехвату ракет и дронов.

Clash Report пишет, что системы ПВО ОАЭ сейчас ведут борьбу с баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками, запущенными из Ирана.

Что предшествовало

В понедельник, 4 мая, Иран атаковал ОАЭ четырьмя ракетами и дронами. Три ракеты успешно сбили над территориальными водами ОАЭ, еще одна упала в море.

CNN сообщило, что вчера в ОАЭ впервые за менее чем месяц после начала перемирия между США и Ираном объявили предупреждение о потенциальной ракетной угрозе.

Предупреждение было объявлено в Дубае, Шардже и Аджмане. Вскоре после этого было объявлено об отмене тревоги.

Переговоры о прекращении войны

Напомним, в конце прошлого месяца Тегеран передал Вашингтону новое предложение о прекращении войны и восстановлении безопасности в Ормузском проливе. Иран предложил сосредоточиться на мире, а обсуждение ядерных вопросов отложить на более поздний этап.

Позже стало известно, что Иран передал Пакистану текст нового плана мирных переговоров с США, где главным приоритетом остается именно прекращение боевых действий и достижение мира.