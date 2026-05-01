Іран передав США нові пропозиції для завершення війни, - ЗМІ

17:20 01.05.2026 Пт
Іран готовий до нових переговорів з США?
aimg Сергій Козачук
Іран передав США нові пропозиції для завершення війни, - ЗМІ Фото: міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Аракчі (Getty Images)
Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі США. Головним пріоритетом Тегерана залишається припинення війни та досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранську урядову агенцію IRNA.

Деталі дипломатичного кроку

За інформацією агенції, Іран передав Пакистану текст свого останнього плану переговорів у четвер ввечері, 30 квітня. Пакистан виступає посередником у діалозі між Тегераном та Сполученими Штатами.

У міністерстві закордонних справ Ірану наголосили, що припинення війни та досягнення міцного миру є їхнім пріоритетом у відносинах із Вашингтоном. Зміст плану поки не розголошується.

Зустрічі щодо врегулювання конфлікту

Минулої п'ятниці міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Аракчі відвідав Ісламабад. Він провів важливі зустрічі з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Пакистану та командувачем пакистанської армії.

У неділю, 26 квітня, після поїздки до Оману, він вдруге прибув до Ісламабаду та перед від'їздом до Москви провів зустріч із командувачем пакистанської армії, фельдмаршалом Сайєдом Асімом Муніром.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Іран передав Сполученим Штатам нову пропозицію про припинення війни, у якій пропонувалося відкласти ядерні переговори на пізніший етап.

Головним змістом того документа було врегулювання ситуації в регіоні, тоді як обговорення ядерної програми Тегеран прагнув винести за дужки до досягнення миру.

Крім того, за даними ЗМІ, першим етапом мирної угоди між країнами може стати повернення до статус-кво, який діяв до початку бойових дій.

Попри попередні розбіжності та зрив другого раунду переговорів, експерти зазначають, що сторони можуть досягти компромісу через поетапний формат.

Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що США вже здобули перемогу над Іраном. Проте, попри військові успіхи американської сторони, ядерна загроза з боку Ірану все ще зберігається, і це питання залишається одним із головних у порядку денному Вашингтона.

Зеленський розкрив втрати Росії внаслідок "далекобійних санкцій"
