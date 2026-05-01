Іран передав США нові пропозиції для завершення війни, - ЗМІ

Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі США. Головним пріоритетом Тегерана залишається припинення війни та досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранську урядову агенцію IRNA .

Деталі дипломатичного кроку

За інформацією агенції, Іран передав Пакистану текст свого останнього плану переговорів у четвер ввечері, 30 квітня. Пакистан виступає посередником у діалозі між Тегераном та Сполученими Штатами.

У міністерстві закордонних справ Ірану наголосили, що припинення війни та досягнення міцного миру є їхнім пріоритетом у відносинах із Вашингтоном. Зміст плану поки не розголошується.

Зустрічі щодо врегулювання конфлікту

Минулої п'ятниці міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Аракчі відвідав Ісламабад. Він провів важливі зустрічі з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Пакистану та командувачем пакистанської армії.

У неділю, 26 квітня, після поїздки до Оману, він вдруге прибув до Ісламабаду та перед від'їздом до Москви провів зустріч із командувачем пакистанської армії, фельдмаршалом Сайєдом Асімом Муніром.