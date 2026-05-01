Трамп про війну з Іраном: США вже перемогли, але я хочу ще більший відрив

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка вже здобула перемогу над Іраном. Однак, ядерна загроза з боку Тегерана зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Newsmax .

"Ми вже перемогли, але я хочу перемогти з великим відривом. Ми знищили їхній флот, ми знищили їхні військово-повітряні сили, знищили все їхнє - якщо ви подивитеся на їхнє зенітне обладнання, їхнє радіолокаційне обладнання, їхнє керівництво. Їхнє керівництво знищено. Ми знищили все", - сказав Трамп.

Він охарактеризував Іран як сильно ослаблений як у військовому, так і в економічному плані. За його словами, країні через завдані збитки може знадобитися на відновлення 20 років, якщо вона взагалі зможе це зробити.

Водночас лідер США наголосив, що одних лише військових досягнень недостатньо, оскільки потрібні гарантії, що Тегеран не буде розробляти ядерну зброю. Він додав, що Іран застосує ядерку, якщо її придбає.

"Насправді цього недостатньо. Нам потрібні гарантії, що у них ніколи не буде ядерної зброї. Я вам скажу, що Іран застосував би ядерну зброю, якби вона в нього була. Я маю справу з цими людьми. Я знаю цих людей. Вони застосують свою ядерну зброю, і ми не дамо їм шансу це зробити", - каже президент.

Також він відкинув раніше висунуті пропозиції про постачання Ірану ядерних матеріалів для цивільного використання.

"Я б цього не схвалив. Я б не схвалив. Я нічого їм не дам. Або в них буде ядерна зброя, або ні. А якщо буде, то у них будуть великі проблеми", - заявив глава Білого дому.

Трамп додав, що Іран уже зазнає серйозного економічного тиску. Зокрема, він каже, що інфляція в Ірані наближається до 100%, а також країна не може видобувати нафту, оскільки блокада США працює ефективно.

Він також сказав, що міжнародна реакція загалом була позитивною, але водночас розкритикував союзників за те, що вони не вжили рішучіших дій. Крім того, НАТО не надало суттєвої допомоги.

"Насправді, я думаю, що те, що я роблю, користується великою популярністю. Світ дякує мені, тому що це повинен робити не я. Інші президенти повинні були зробити це набагато раніше за мене, і інші країни повинні були це зробити... Нам НАТО абсолютно не допомогло", - резюмував Трамп.