Окупанти повторно вдарили по рятувальниках на Полтавщині, є загиблі та понад 35 поранених

Росія вночі вдарила ракетою по рятувальниках, які гасили пожежу на газовому об'єкті Полтавщини. Двоє людей загинули, ще 23 дістали поранень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України , ДСНС та Нафтогаз .

Удар по рятувальниках завдали після того, як вони прибули на місце першого обстрілу.

Подвійний удар

Вночі ворог атакував об'єкт газовидобування на Полтавщині. Спалахнула масштабна пожежа.

Коли на місце прибули підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій і розпочали гасіння, росіяни вдарили повторно - цього разу ракетою безпосередньо по людях.

Внаслідок атаки загинули двоє рятувальників.

Фото: загиблі внаслідок атаки рятувальники (t.me/mvs_ukraine)

Віктор Кузьменко - заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини, Герой України. Після удару по Полтаві у 2024 році під його керівництвом врятували 17 людей. Брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів.

Дмитро Скриль - пожежний-рятувальник, на службі більше 20 років. Неодноразово гасив складні пожежі на об'єктах нафтогазової промисловості після ворожих ударів.

Кількість постраждалих

Фото: у Нафтогазі показали наслідки атаки (https://t.me/NaftogazUA/2844)

Крім двох загиблих рятувальників, від повторного удару загинули ще троє працівників Нафтогазу. Поранені 8 людей, 23 рятувальники дістали травми. Троє - у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

"Цієї ночі росія забрала життя трьох наших колег і двох рятувальників ДСНС України. Ще 37 людей отримали поранення", - додали у Нафтогазі.

Реакція МВС

"Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин рф. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців", - йдеться у заяві МВС.

Особливості атаки РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на телемарафоні відповів на питання журналістів, чи свідчать частіші атаки, в тому числі вдень, про зміну тактики РФ.

"Неодноразово ворог продовжував атаки протягом цілої доби. Це було і місяць тому, і тиждень тому, і кілька днів тому. Тобто ворог має певні засоби, ті ж самі дрони-імітатори. Це для того, щоб тиснути далі на Україну, щоб ускладнювати нам протиповітряну оборону, звісно, виснажувати засоби ППО, як наземні, так і повітряні платформи," - заявив він.