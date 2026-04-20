ОАЕ попросили у США гроші на випадок продовження війни на Близькому Сході, - WSJ

Представники ОАЕ почали переговори зі США про отримання фінансової підтримки на випадок, якщо війна з Іраном призведе до глибшої кризи в країні, і якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами джерел, глава Центробанку ОАЕ Халед Мохаммед Балама порушив питання про валютний своп. Це сталося минулого тижня під час зустрічей у Вашингтоні з представниками Федеральної резервної системи і Мінфіну США, включно з міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Емірати наголосили, що їм вдалося уникнути найгірших економічних наслідків конфлікту, але їм все ще може знадобитися фінансова допомога.

Під час переговорів було наголошено на занепокоєнні ОАЕ тим, що війна може завдати серйозної шкоди їхній економіці і статусу глобального фінансового центру, виснаживши валютні резерви і відлякавши інвесторів.

Крім того, внаслідок цього конфлікту було пошкоджено нафтогазову інфраструктуру ОАЕ, а також країна була позбавлена можливості продавати нафту, використовуючи танкери, які раніше, до війни, прямували через Ормузьку протоку. Це, зі свого боку, позбавило ОАЕ ключового джерела доларових доходів.

При цьому джерела WSJ кажуть, що влада ОАЕ поки що не надсилала офіційного запиту на надання валютної свопової лінії, що дало б змогу Центробанку країни отримати недорогий доступ до доларів для підтримки своєї валюти або зміцнення валютних резервів у разі кризи ліквідності. На переговорах, ОАЕ представили цю пропозицію як попередню і превентивну.

Але також представники Еміратів стверджували, що саме рішення президента США Дональда Трампа втягнуло їхню країну в руйнівний конфлікт, наслідки якого, можливо, ще не закінчилися.

Еміратські чиновники додали, що якщо в ОАЕ виникне нестача доларів, тоді країна може бути змушена використовувати китайський юань або валюту інших країн для продажу нафти та інших операцій.

WSJ пише, що за такого сценарію виникає прихована загроза долару США, який посідає домінуюче становище серед світових валют почасти через його майже виняткове використання в нафтових операціях.