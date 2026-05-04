Іран відновив атаки на ОАЕ, були пуски ракет і дронів

У понеділок, 4 травня, Іран атакував Об’єднані Арабські Емірати чотирма ракетами та дронами. Три ракети успішно збили над територіальними водами ОАЕ, ще одна впала в море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони країни та CNN .

Міністерство оборони ОАЕ зазначило, що звуки, почуті в окремих районах країни, є результатом успішного перехоплення повітряних загроз.

"Наразі протиповітряна оборона ОАЕ протидіє ракетним і безпілотним атакам, що надходять з Ірану, і Міноборони підтверджує, що почуті звуки в розкиданих районах країни є результатом дій систем ППО ОАЕ проти балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників", - йдеться у заяві.

Крім того, всіх громадян закликали отримувати інформацію з офіційних джерел і перевіряти факти, а також дотримуватися всіх заходів громадської безпеки під час попереджувальних повідомлень.

CNN повідомило, що сьогодні в ОАЕ вперше за менш ніж місяць після початку перемир'я між США та Іраном оголосили попередження про потенційну ракетну загрозу.

Попередження було оголошено в Дубаї, Шарджі та Аджмані. Незабаром після цього було оголошено про скасування тривоги.

Переговори між США та Іраном про припинення війни

Нагадаємо, наприкінці квітня 2026 року Іран передав США нову пропозицію про припинення війни та відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Тоді ж Тегеран запропонував відкласти обговорення ядерних питань на пізніший етап, зосередившись на мирі.

Згодом стало відомо, що Іран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі США, де головним пріоритетом залишається саме припинення бойових дій та досягнення миру.