ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ізраїль передав ОАЕ лазерну ППО для захисту від атак Ірану, – FT

04:50 01.05.2026 Пт
2 хв
Також Тель-Авів передав систему виявлення дронів Spectro
aimg Юлія Маловічко
Ізраїль передав ОАЕ лазерну ППО для захисту від атак Ірану, – FT Фото: система ППО з лазерною установкою (Getty Iamges)

Ізраїль передав Об’єднаним Арабським Еміратам сучасні системи протиповітряної оборони, включно з лазерною установкою Iron Beam, для посилення захисту від іранських ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте також: В ОАЕ ввели заборону на поїздки громадян до Ірану, Іраку та Лівану

За даними співрозмовників видання, ОАЕ отримали також систему виявлення Spectro, яка здатна фіксувати дрони типу Shahed на відстані до 20 км. Крім того, було передано одну з версій лазерної системи Iron Beam, здатної знищувати ракети малої дальності та безпілотники.

Вперше Ізраїль застосував цю технологію на початку 2026 року для перехоплення снарядів, випущених угрупованням "Хезболла".

Системи доповнили вже розгорнуту в Еміратах ППО, зокрема Iron Dome. Разом із технікою Ізраїль направив до країни військових для обслуговування комплексів.

Також Ізраїль надавав ОАЕ розвідувальні дані в режимі реального часу щодо підготовки Ірану до атак. Частину озброєння було передано навіть із числа прототипів, які ще не пройшли повну інтеграцію.

За інформацією FT, від початку конфлікту Іран випустив по території ОАЕ понад 500 балістичних ракет і близько 2 тисяч безпілотників, більшість із яких вдалося перехопити.

Нагадаємо, днями ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ у найгірший для нафтового картелю момент - поки війна з Іраном паралізує постачання через Ормузьку протоку.

Ще повідомлялось, що ОАЕ попросили у США гроші на випадок продовження війни на Близькому Сході.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Аналітика
