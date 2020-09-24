Инаугурация Лукашенко и выступление Зеленского на Генассамблее ООН: новости за 23 сентября

В Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, российского оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы. Подробнее о том, что произошло в среду, 23 сентября, - в материале РБК-Украина

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной инаугурации

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

Украина не признает, что Александр Лукашенко является легитимным президентом Беларуси. Об этом на официальной странице в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее легитимность Лукашенко отказались признавать Германия, Дания и Чехия. Позже к ним присоединились Польша и Канада. Кроме того, в МИД Эстонии отметили, что Лукашенко потерял свой мандат.

В Беларуси люди продолжают выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко. Подробнее о том, что происходит в Беларуси, читайте в материале РБК-Украина.

Зеленский выступил на Генассамблее ООН: основные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 23 сентября, выступил на онлайн-заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский раскритиковал Организацию Объединенных Наций. По словам главы государства, "система начала давать сбой".

Президент заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований из Донбасса. А также - возвращение контроля над госграницей Украины.

Подробнее о выступлении Зеленского читайте в материале РБК-Украина.

Киев останется в "оранжевой" зоне до марта, - Рубан

Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу. Об этом РБК-Украина сообщил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

Хакеры атаковали сайт Нацполиции и распространили фейки

Вчера, 23 сентября, хакеры атаковали сайт Национальной полиции Украины и распространили фейки на страницах областных управлений полиции. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Telegram.

В частности, была распространена ложная информация о выбросе радиации на Ровенской АЭС вблизи Вараша. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.

Также на сайте полиции Херсонской области появилась новость о якобы гибели американских военных советников.

В Польше объявили о создании первого в мире лекарства от COVID-19

Фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

Об этом пишет "Польское радио".

Как заявили представители компании Biomed Lublin, лекарство содержит антитела, которые нейтрализуют коронавирус. На сегодняшней пресс-конференции было показано видео об эффективности нового препарата. Утверждается, что это лекарство останавливает COVID-19 на "очень высоком уровне".

Навального выписали из больницы

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Он находился в клинике с 22 августа в связи с отравлением. Об этом сообщили в берлинской клинике.

Врачи отметили, что состояние Навального значительно улучшилось, в связи с чем и было принято решение о его выписке из стационара.

В Одессе убили девушку-фармацевта

В Одессе в круглосуточной аптеке жестоко убили девушку-фармацевта. Ее тело обнаружили утром 23 сентября. Экспертизой установлено, что погибла она от множественных ножевых ранений.

В полиции не исключают, что к преступлению причастен кто-то из бывших работников аптеки.

Вокзальная площадь Киева может кардинально измениться (фото)

Вокзальная площадь в Киеве может измениться до неузнаваемости благодаря новому проекту по ее реконструкции. Он охватывает комфортную зону для пешеходов, легкий доступ к общественному транспорту, а также озеленение.

Авторы разработали бесконфликтные маршруты для пешеходов от вокзала до станции метро "Вокзальная" и пригородного вокзала, северных платформ пригородных электричек, улицы Петлюры и в направлении улицы Льва Толстого. Вдоль Вокзальной улицы появились велодорожки и велопарковки.