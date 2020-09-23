Навального выписали из больницы

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Он находился в клинике с 22 августа в связи с отравлением.

Об этом сообщили в берлинской клинике.

Врачи отметили, что состояние Навального значительно улучшилось, в связи с чем и было принято решение о его выписке из стационара.

"Алексей Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Исходя из его текущего состояния, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - сообщили в клинике.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления. Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".

Как писало РБК-Украина, Навальный полностью пришел в сознание две недели назад.

Также сообщалось, что в Евросоюзе заявили, что отравление Навального не останется без ответа ЕС.