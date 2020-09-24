Інавгурація Лукашенка та виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: новини за 23 вересня

У Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН, російського опозиціонера Олексія Навального виписали з лікарні. Детальніше про те, що сталося в середу, 23 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на таємній інавгурації

Олександр Лукашенко офіційно вступив на посаду президента Білорусі. Церемонія інавгурації відбулася у Палаці Незалежності в Мінську.

Україна не визнає, що Олександр Лукашенко є легітимним президентом Білорусі. Про це на офіційній сторінці у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Раніше легітимність Лукашенка відмовилися визнавати Німеччина, Данія та Чехія. Пізніше до них приєдналися Польща та Канада. Крім того, в МЗС Естонії наголосили, що Лукашенко втратив свій мандат.

У Білорусі люди продовжують виходити на стихійні акції протесту на тлі таємницею інавгурації Олександра Лукашенка. Детальніше про те, що відбувається в Білорусі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: основні заяви

Президент України Володимир Зеленський вчора, 23 вересня, виступив на онлайн-засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський розкритикував Організацію Об'єднаних Націй. За словами глави держави, "система почала давати збій".

Президент заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане виведення проросійських збройних формувань з Донбасу. А також повернення контролю над держкордоном України.

Детальніше про виступ Зеленського читайте в матеріалі РБК-Україна.

Київ залишиться у "помаранчевій" зоні до березня, - Рубан

Київ залишиться у "помаранчевій" карантинній зоні до березня. І це за найбільш оптимістичним прогнозом. Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.

Рубан підкреслив, що наступного тижня очікується збільшення захворюваності.

Хакери атакували сайт Нацполіції та поширили фейки

Вчора, 23 вересня, хакери атакували сайт Національної поліції України та розповсюдили фейки на сторінках обласних управлінь поліції. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Зокрема, була поширена неправдива інформація про викид радіації на Рівненській АЕС поблизу Вараша. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що аварій або інших позаштатних ситуацій на території АЕС не було, станція працює в штатному режимі.

Також на сайті поліції Херсонської області з'явилася новина про нібито загибель американських військових радників.

У Польщі оголосили про створення перших у світі ліків від COVID-19

Фармацевтична компанія з польського Любліна оголосила про створення перших у світі ліків від коронавірусу COVID-19. Препарат створено на основі плазми пацієнтів, які одужали.

Про це пише "Польське радіо".

Як заявили представники компанії Biomed Lublin, ліки містять антитіла, які нейтралізують коронавірус. На сьогоднішній прес-конференції було показано відео про ефективність нового препарату. Стверджується, що ці ліки зупиняють COVID-19 на "дуже високому рівні".

Навального виписали з лікарні

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Він знаходився в клініці з 22 серпня у зв'язку з отруєнням. Про це повідомили в берлінській клініці.

Лікарі відзначили, що стан Навального значно поліпшилося, у зв'язку з чим і було прийнято рішення про його виписку зі стаціонару.

В Одесі вбили дівчину-фармацевта

В Одесі в цілодобовій аптеці жорстоко вбили дівчину-фармацевта. Її тіло знайшли вранці 23 вересня. Експертизою встановлено, що загинула вона від множинних ножових поранень.

У поліції не виключають, що до злочину причетний хтось з колишніх працівників аптеки, пишуть "Факти".

Вокзальна площа Києва може кардинально змінитися (фото)

Вокзальна площа в Києві може змінитися до невпізнання завдяки новому проекту з її реконструкції. Він охоплює комфортну зону для пішоходів, легкий доступ до громадського транспорту, а також озеленення.

Автори розробили безконфліктні маршрути для пішоходів від вокзалу до станції метро "Вокзальна" і приміського вокзалу, північних платформ приміських електричок, вулиці Петлюри і в напрямку вулиці Льва Толстого. Уздовж вулиці Вокзальна з'явилися велодоріжки та велопарковки.