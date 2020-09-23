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Польша не признает легитимность Лукашенко

Варшава, Среда 23 сентября 2020 16:59
Польша не признает легитимность Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Польша присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Польши в Twitter.

"Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться легитимным, независимо от того, была ли присяга дана тайно или официально", - говорится в сообщении.

Отметим, что в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. В то же время Европейский союз и оппозиция Беларуси не признает результатов выборов и считают их сфальсифицированными.

Напомним, также о не легитимности Лукашенко на посту президента Беларуси заявили Германия, Дания и Чехия.

Кроме того, на тайную инаугурацию Лукашенко уже отреагировали в МИД Эстонии, где отметили, что белорусский президент потерял свой мандат.

Добавим, что фарсом и не легитимностью назвали сегодняшнюю инаугурацию Лукашенко в Словакии и Литве.

Ранее министр иностранных дел Украины анонсировал экстренное совещание для принятия решения относительно статуса Лукашенко после инаугурации.

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