Легитимность Лукашенко не признала Канада

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Сегодня, 23 сентября, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Он считает, что белорусские выборы были сфальсифицированными.

Об этом Шампань написал в своем Twitter.

"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - заявил Шампань.

Также он призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси.

"Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование", - добавил глава ведомства.

Отметим, что в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. В то же время Европейский союз и оппозиция Беларуси не признает результатов выборов и считают их сфальсифицированными.

Напомним, Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси.

Кроме того, о не легитимности Лукашенко на посту президента Беларуси заявили Германия, Дания и Чехия.

Вместе с тем, фарсом и не легитимностью назвали сегодняшнюю инаугурацию Лукашенко в Словакии и Литве.