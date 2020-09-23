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Легитимность Лукашенко не признала Канада

Оттава, Среда 23 сентября 2020 22:00
Легитимность Лукашенко не признала Канада
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 сентября, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Он считает, что белорусские выборы были сфальсифицированными.

Об этом Шампань написал в своем Twitter.

"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - заявил Шампань.

Также он призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси.

"Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование", - добавил глава ведомства.

Отметим, что в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. В то же время Европейский союз и оппозиция Беларуси не признает результатов выборов и считают их сфальсифицированными.

Напомним, Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси.

Кроме того, о не легитимности Лукашенко на посту президента Беларуси заявили Германия, Дания и Чехия.

Вместе с тем, фарсом и не легитимностью назвали сегодняшнюю инаугурацию Лукашенко в Словакии и Литве.

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