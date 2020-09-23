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Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной инаугурации

Минск, Среда 23 сентября 2020 11:39
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной инаугурации
Фото: Александр Лукашенко (static kremlin.ru)
Автор: Юлия Струк

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости в Минске.

Об этом информирует TUT.BY.

Указано, что Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию.

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной инаугурацииФото: Лукашенко вступил в должность (Telegram-канал "Пул Первого")

Затем глава государства подписал акт о принесении присяги.

После этого председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.

Подчеркнем, с утра белорусские силовики перекрыли центр Минска. Официальной информации на этот счет не было, а местные СМИ не исключали, что идет подготовка к инаугурации Лукашенко.

Возле Дворца независимости было зафиксировано скопление техники и военных, к самому зданию подъехал президентский кортеж.

Таким образом, церемония инаугурации состоялась тайно.

Напомним, несколько дней назад Ермошина заявила, что не знает, когда состоится инаугурация Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз заявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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