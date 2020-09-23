Зеленский выступил на Генассамблее ООН: основные заявления

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил на онлайн-заседании Генеральной ассамблеи ООН. О чем говорил президент, читайте в материале РБК-Украина.

Критика и реформирование ООН

Глава государства сравнил ООН с программным обеспечением, которое атакуют "вирусы" и "баги", а противодействие им не всегда является эффективным.

"Я говорю об этом как глава государства, в которого в 21-м веке Россия аннексировала Крым, государства, которое уже седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе", - отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул необходимость изменения устава и механизмов ООН 1945 года, которые, по его мнению, работают не до конца.

"Уверен, что в восстановлении территориальной целостности Украины важную роль должна играть ООН. Украина будет принимать активное участие в процессе ее реформирования... В интересах ООН иметь действенный механизм, когда кто-то злоупотребляет правом вето", - добавил президент.

Шаги к миру на Донбассе

Зеленский назвал в ООН следующие шаги для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Следующими шагами на этом пути должны стать выведение незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и в конце концов восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - сказал президент.

Резолюция по Крыму

Президент анонсировал вынесение на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Резолюцию внесут до конца 2020 года.

"Я призываю поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе (Украина)", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи до конца этого года", - заявил он.

Стратегия по деоккупации Крымского полуострова

Зеленский пригласил страны ООН присоединиться к стратегии по деоккупации Крыма, которая, в частности, предусматривает создание новой международной площадки для обсуждения этого вопроса.

"Пользуясь случаем, предлагаю партнерам присоединиться к платформе по деоккупации Крыма", - сказал глава государства.

Штаб-квартира ООН в Киеве

Глава государства заявил о готовности организовать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию информационной пропаганде.

"Украина как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - отметил президент.

Готовность внести вклад в борьбу с пандемией и кризисом

Зеленский заверил, что Украина готова внести свой вклад в обеспечении продовольствием потребностей человечества.

"Вряд ли это последняя пандемия, которую нам предстоит пройти, и мы должны выйти более подготовленными ... Нужно вместе преодолевать серьезное экономический кризис. Ожидания падения ВВП - это не просто статистика, это снижение качества жизни миллионов людей, угроза голода. Украина готова сделать свой вклад в обеспечении продовольствием потребностей человечества ", - сказал он.