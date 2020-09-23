Хакеры атаковали сайт Нацполиции и распространили фейки

Фото: сайт Национальной полиции атаковали хакеры (РБК-Украина)

Сегодня, 23 сентября, хакеры атаковали сайт Национальной полиции Украины и распространили фейки на страницах областных управлений полиции. Сейчас главный сайт временно отключен.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Telegram.

Сообщается, что несанкционированное вмешательство было зафиксировано в 11:45.

"В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен", - говорится в сообщении.

В частности, была распространена ложная информация о выбросе радиации на Ровенской АЭС вблизи Вараша. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.

Также на сайте полиции Херсонской области появилась новость о якобы гибели американских военных советников. Якобы в бункер на Олешковском полигоне попал снаряд, и погибли в общей сложности восемь человек. При этом был обнародован фейковый список погибших.

Кроме того, на сайте полиции Николаевской области опубликовали фейковую новость о ДТП с участием военных, а на сайте полиции Львовской области - о взрыве в Международном центре миротворчества и безопасности, в результате чего якобы погибли трое военных.

Специалисты работают над устранением неисправностей, новости пока будут публиковаться в социальных сетях полиции.

Напомним, в июле Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о новом типе DDOS-атак, который в теории может отключить страну от интернета. В течение нескольких дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, в том числе в Украине.

Одна из атак нового типа стала крупнейшей в истории. Из-за нее произошло отключение 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров на 30 минут.

Подробнее о новом виде кибератак читайте в материале РБК-Украина "Атаки на сеть: насколько опасна новая киберугроза для Украины".