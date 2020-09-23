В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко: что происходит сейчас

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В Беларуси люди продолжают выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко. О том, что происходит в Беларуси, читайте в материале РБК-Украина.

Словакия и Литва не признали Лукашенко в качестве президента

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в Twitter написал, что Лукашенко несет ответственность за фальсификации во время выборов. При этом глава МИД Литвы Линас Линкевичус назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.

"Подделанные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не стал менее бывшим. Наоборот. Его незаконность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Линкевичус.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Магазины и компании Минска объявили о сокращенном рабочем дне

В частности, закрывается магазин "5 элемент". Также нерабочим днем 23 сентября объявили в IT-компании "Rozum Robotics" в связи с "праздничным событием инаугурацией Лукашенко".

Оппозиция планирует бессрочную акцию протеста

Белорусская оппозиция планирует провести бессрочную акцию протеста в связи с проведением тайной инаугурации Лукашенко.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - написал в Telegram член Координационного совета Павел Латушко.

Белорусов призывают выходить на протесты

В Telegram-канале Nexta обнародовали сообщение с призывом гражданам Беларуси выходить в 18:00 на центральные площади своих городов. При этом в Минске сообщается, что как минимум двух демонстрантов уже задержали.

В Минске задержали журналиста ТАСС

В центре белорусской столицы задержали корреспондента ТАСС Артема Попова. Он работал в Минске по аккредитации. Позже стало известно, что Попова отвезли в Центральное РУВД и вскоре должны отпустить.

Также в Могилеве задержали главного редактора портала 6tv.by Дмитрия Соловьева и эко-активиста Леонида Платоненко.

К протестам присоединились минские студенты

Акция началась под стенами Минского государственного лингвистического университета. На входе в университет дежурит милиция. Студенты вышли с плакатами и поют песни. К акциям присоединились студенты ФПМИ и Мехмат БГУ.

В Минске начались стихийные протесты

Люди начали выходить на стихийные акции протеста. Несколько человек собрались возле статуи зубра в Малиновке. К ним подошли сотрудники ОМОНа, после разговора никого не задержали.

Фото: протесты в Минске (tut.by)

Центр Минска перекрыт

С утра центр Минска был перекрыт белорусскими силовиками. Возле Дворца Независимости замечено скопление техники и военных.

Тайная инаугурация Лукашенко

Сегодня в Минске состоялась инаугурация Александр Лукашенко. При этом о самом мероприятии никто не сообщал. Во время инаугурации Лукашенко вступил в должность президента, заявив, что в стране не состоялась "цветная революция".