Украина не признает легитимность Лукашенко

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина не признает, что Александр Лукашенко является легитимным президентом Беларуси. Такое решение приняли после сегодняшней тайной инаугурации Лукашенко.

Об этом на официальной странице в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время глава украинского МИД подчеркнул, что Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ.

"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня Лукашенко, по официальным данным Центризбиркома, победил на президентских выборах принес присягу президента. Однако инаугурация Лукашенко проводилась тайно. О ней официально объявили только после присяги.

Однако в ЕС считают, что выборы были сфальсифицированы, поэтому не признают результаты голосования. Украина также не признала белорусские выборы.

Ранее легитимность Лукашенко отказались признавать Германия, Дания и Чехия.

Позже к ним присоединились Польша и Канада.

Кроме того, в МИД Эстонии отметили, что Лукашенко потерял свой мандат.